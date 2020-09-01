Невролог объяснила, почему мы вздрагиваем во сне

Главное: Почему мы вздрагиваем ночью? О судорогах, знакомых многим, поведала специалист.

Детали: Российский невролог-сомнолог Елена Царева объяснила, почему люди вздрагивают во сне. Она рассказала о природе судорог.

Как цитируют ее местные СМИ, «непроизвольное сокращение мышц в процессе засыпания – нормальное явление, которое называется миоклония».

Медик поясняет: «Оно встречается у многих, если не у всех людей. С точки зрения неврологии – это не болезнь и лечить ее не надо».

Она говорит: «Перед засыпанием мы вздрагиваем. Это одно или двукратное вздрагивание всего тела, либо какой-то части. Есть мнение, что это сброс напряжения, накопившегося в течение дня. Лечить это не надо, патологией не является, ни о каких болезнях не говорит. Одна-две судороги ни на качество, ни на продолжительность жизни не влияет».

Также эксперт подчеркивает: «Не нужно путать миоклонию с синдромом беспокойных ног, для которого характерно напряжение, вызывающее нестерпимое желание совершать движения. Возникает оно в состоянии покоя вечером или ночью. Спровоцировать его может неправильное питание».

Врач заявляет: «Это может особенно проявиться, если человек на фоне стресса пьет много кофеина. Чай, кофе, шоколад и энергетики на ночь могут провоцировать двигательную активность, поскольку кофеин влияет на рецепторы, которые за это отвечают. Люди с синдромом беспокойных ног, отказываясь от кофеина, решают свои проблемы, если это легкая степень».

Кроме этого, по ее словам, «если изменение диеты не помогает, а сокращение мышц происходит больше одного-двух раз, то это уже признак болезни».

Специалист резюмирует: «Если четыре судороги подряд через промежуток времени, то это уже может быть неврологическим заболеванием или сопутствующее состояние синдрома беспокойных ног. Это может провоцировать стресс».

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