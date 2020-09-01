Стало известно, какой была температура на нашей планете 2,6 миллиона лет назад

Главное: Стало известно о температуре, которая была на нашей планете во время последнего Ледникового периода 2,6 миллиона лет назад. Было намного прохладнее, чем сейчас.

Детали: Исследователи из международной группы палеоклиматологов выяснили, какой была температура на Земле 2,6 миллиона лет назад во время последнего Ледникового периода. Их цитирует издание Nature.

Отмечается, что средняя температура на нашей планете составляла около девяти градусов.

В публикации сказано, что ученые «изучили образцы древнего льда и отложений на стенах пещер времен оледенения».

В статье также говорится: «К моменту наступления последнего ледникового периода, который начался примерно 2,6 миллиона лет назад, температура на поверхности Земли в среднем уменьшилась на 6,1 градуса. При этом в умеренных широтах этот показатель снизился на три-пять градусов, тогда как в приполярных регионах упал на 14 градусов».

Эксперты также отмечают: «В контексте нынешнего глобального потепления это означает, что если в атмосфере станет вдвое больше углекислого газа, то температура на планете вырастет на 3,4 градуса».

В тему: 29 июля 2020 года мы писали о том, что японский профессор заявил, что нас ждет новый ледниковый период.