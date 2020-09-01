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Хирург озвучил самую главную причину онкологии

Агата Кловская
01.09.20 02:26
661
Хирург озвучил самую главную причину онкологии

Главное: Названа основная причина рака. О ней рассказал медик.

Детали: Российский хирург-онколог Иван Карасев назвал основную причину рака. По его словам, она провоцирует онкологию в подавляющем большинстве случаев, цитируют его местные СМИ.

Медики говорит: «95% опухолей развиваются из предраковых заболеваний. Есть хроническое воспаление, когда клетки наслаиваются друг на друга».

Он также пояснил: «Потом возникает клеточный сбой и образовывается опухоль».

Врач отмечает: «Причиной рака может оказаться регулярное употребление красного мяса, колбасы, копченостей и других обработанных мясных продуктов, так как при этом выделяются вторичные желчные кислоты, которые воздействуют на стенку толстой кишки».

Россиянин констатирует: «Впоследствии возникает хроническое воспаление, на фоне которого возрастает риск развития онкологии».

В тему: 14 августа 2020 года мы писали, что российский врач рассказал о странном «симптоме» рака.

Тэги: медицина, здоровье, мир, рак, онкология

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