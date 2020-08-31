В Ивано-Франковске двухлетний ребенок выпал с седьмого этажа

Главное: В Ивано-Франковске из окна квартиры на седьмом этаже выпал двухлетний мальчик. Спасти его не удалось.

Детали: В воскресенье, 30 августа, в Ивано-Франковске трагически погиб ребенок. Двухлетний мальчик выпал из окна квартиры на седьмом этаже. Об этом сообщает местное издание «Галка».

Как отмечается, трагедия произошла в одном из домов на улице Александра Довженко.

«Его родные в этот момент были в соседней кухне. Малыша госпитализировали в медучреждение, но его жизнь врачам спасти не удалось. Начато расследование инцидента», — говорится в сообщении.

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