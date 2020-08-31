Ученые рассказали, откуда на Земле появилась вода

Главное: Ученые поведали, откуда на нашей планете появилась вода. Она «прилетела» из космоса.

Детали: Ученые из США и Франции рассказали, откуда на нашей планете появилась вода. Их цитирует издание Science.

Исследователи говорят, что вода появилась на Земле после падения комет и астероидов: космические тела содержали на своей поверхности большое количество водорода.

Эксперты объясняют: «Мы показали, что они могли доставить на Землю как минимум в три раза больше водорода, чем есть в молекулах воды в океанах нашей планеты».

Они также говорят: «Появление больших объемов воды на нашей планете стало возможным из-за частных астероидных бомбардировок, которые приносили на землю большое количество водорода и, вероятно, органики».

По их словам, «благодаря сложным химическим реакциям на Земле стали появляться моря и океаны уже на первых этапах ее существования».

В тему: 26 августа 2020 года мы писали, что японцы обнаружили в Антарктиде кое-что необычное.