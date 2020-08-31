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К Земле стремительно приближается астероид-гигант: существует ли угроза столкновения?

Александр Панько
31.08.20 07:02
473
К Земле стремительно приближается астероид-гигант: существует ли угроза столкновения?

Главное: Астероид 2011 ES4 быстро летит к Земле. Он приблизится к нашей планете уже завтра.

Детали: Уже во вторник, 1 сентября, в 19-12 по киевскому времени к Земле приблизится астероид 2011 ES4, который относят к группе Аполлона. Об этом говорят в NASA.

Его размеры оцениваются в двадцать-пятьдесят метров.

Небесное тело пролетит всего лишь в 120 тысячах километрах от нашей планеты (это менее трети расстояния от Земли до Луны).

Астероид несется к нам на скорости 8,16 километров в секунду.

Эксперты называют его потенциально опасным, но возможность столкновения исключают.

Добавим, что данный космический объект был открыт 2 марта 2011 года.

В тему: 21 августа 2020 года мы писали, что крымский астроном-любитель открыл новую комету и астероид.

Тэги: мир, астероид, NASA, космос, астрономы, 2011 ES4

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