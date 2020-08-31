К Земле стремительно приближается астероид-гигант: существует ли угроза столкновения?

Главное: Астероид 2011 ES4 быстро летит к Земле. Он приблизится к нашей планете уже завтра.
Детали: Уже во вторник, 1 сентября, в 19-12 по киевскому времени к Земле приблизится астероид 2011 ES4, который относят к группе Аполлона. Об этом говорят в NASA.
Его размеры оцениваются в двадцать-пятьдесят метров.
Небесное тело пролетит всего лишь в 120 тысячах километрах от нашей планеты (это менее трети расстояния от Земли до Луны).
Астероид несется к нам на скорости 8,16 километров в секунду.
Эксперты называют его потенциально опасным, но возможность столкновения исключают.
Добавим, что данный космический объект был открыт 2 марта 2011 года.
В тему: 21 августа 2020 года мы писали, что крымский астроном-любитель открыл новую комету и астероид.