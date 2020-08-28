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Княжеские дружинники дадут бой под Киевом

Автор: «Фраза»
28.08.20 22:32
137
Княжеские дружинники дадут бой под Киевом

29 и 30 августа в Древнем Киеве Княжества Киевская Русь («Парк Киевская Русь») пройдет конно-трюковое шоу «Княжеская дружина». Гостей ждут конные шоу, показательные выступления по древним боевым искусствам, славянские забавы, мастер-классы, катание на лошадях, вкусные блюда.

Наилучший способ провести последние выходные лета — это узнать много нового и сделать собственные открытия, совершив путешествие во времени на тысячу лет назад, в эпоху Киевской Руси. Для этого нужно приехать в Княжество Киевская Русь. Ведь здесь воссоздается Киев V — XIІІ веков в полном масштабе на основе знаний современной науки, а также возрождается атмосфера и дух той эпохи.

Гости Княжества увидят, какой в действительности была жизнь в Киевской Руси, прогуляются по старинным улочкам, услышат живую речь наших предков, которая будет звучать во время некоторых действ. Узнать больше о жизни древних русичей можно, посетив мастер-классы, музеи и экспозиции.

Только здесь гости увидят одно из чудес не только Древнего Киева, но и всей современной Украины — уникальных лошадей редких древних пород, собранных со всего мира в Княжеской конюшне. К этим прекрасным скакунам можно подойти, погладить, сфотографироваться с ними, а также проехаться на них верхом или в экипаже.

Эти уникальные кони будут равноправными участниками интересной развлекательной программы, посвященной древним боевым искусствам. В тесном тандеме с опытными актерами-каскадерами эти прекрасные животные поразят зрителей виртуозным исполнением головокружительных трюков.

Гостей Древнего Киев ждут показательные выступления по верховой стрельбе из лука. Спортсмены покажут свои умения в таких направлениях, как классическая стрельба, командная стрельба, метание сулиц.

Неожиданным сюрпризом для гостей Древнего Киева станут конно-трюковые постановки на историческую тематику, наполненные искрометным юмором.

Наблюдая за происходящим на большом ристалище, посетители увидят, какие доспехи и оружие использовали средневековые рыцари в сражениях. А желающие смогут облачиться в древнюю боевую амуницию и самому почувствовать, как это — надеть на себя десятки килограммов железа.

Все желающие могут и сами освоить древнее боевое искусство верховой стрельбы из лука, записавшись в школу конных лучников. Для этого нужно обратиться к организаторам в Древнем Киеве или связаться по тел. (050) 385-20-35 и (044) 461-99-37. И уже с первого занятия вы начнете постигать искусство управлять лошадью и метко стрелять из лука.

Как всегда, гости Княжества будут не просто наблюдать за происходящим на сцене, но смогут приобщиться к действу, к веселым древнеславянским играм, флеш-мобам и зажигательным хороводам.

В Древнем Киеве есть все, чтобы каждый гость почувствовал себя полноправным жителем средневекового города. Здесь можно примерить исторические костюмы времен Киевской Руси, научиться метко стрелять из лука, метать ножи и чеканить монеты «на счастье». В гостях у Волхвини посетители отведают травяных чаев по древним рецептам и узнают о самом сокровенном. А в средневековой лавке и на ярмарке мастеров — выберут на память оригинальные сувениры ручной работы.

Любителей экстрима порадуют скоростная горка «Змей Горыныч» и канатный спуск «Полетайло». А детей ждет яркий и безопасный куб-лабиринт «Мышеловка».

Отдохнуть от суеты средневекового города можно у живописного Лесного озера.

Отведать вкуснейших напитков и блюд, приготовленных на костре, можно в Княжеской корчме и в беседках на свежем воздухе.

Желающие продолжить отдых могут остаться на ночь в доме «4 комнаты», в уникальных комнатах средневекового антуража или в кемпинге (со своей палаткой) на территории Парка (при условии предварительного бронирования).

Древний Киев открывается в 10:00, программа начнется в 13:30 и продлится ориентировочно до 18:00. В программе возможны изменения.

Цена билета: полный билет для взрослого —200 грн., для пенсионеров и студентов — 150 грн., для детей школьного возраста — 80 грн., для дошкольников — бесплатно.

Справка: Древний Киев расположен в 45 минутах езды от Киева современного — в Киевской области, Обуховском районе, с. Копачов.
Добраться можно на своем автомобиле или общественным транспортом. Расписание маршруток можно посмотреть на сайте «Обуховтранс» или на сайте «Парк Киевская Русь» в разделе «Контакты». Подробнее на сайте www.parkkyivrus.com

Тэги: Киев, история, Парк Киевская Русь

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