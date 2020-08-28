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Министр Ткаченко получил в подарок от киевлян надувной бассейн

Автор: «Фраза»
28.08.20 18:07
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Министр Ткаченко получил в подарок от киевлян надувной бассейн

Сегодня в центре Киева возле здания Министерства культуры Украины прошел митинг против незаконного захвата Труханова острова министром культуры. Как сообщает ГолосUA со ссылкой на «Журналист», активисты требовали от Александра Ткаченко выйти, объяснить ситуацию с его домом в заповедной зоне острова, а также уйти в отставку.

«Таких, как министр Ткаченко не должно быть во власти, ведь он отнимает у нас будущее. Он не достоин называться министром культуры. Он обычный мошенник, место которого за решеткой. Мы делегировали его во власть, а он вместо развития страны и попечительства о ее культуре и наследии строит заборы в заповедной зоне и скрывается от народа. А почему? Потому что понимает, что должен. Знает, что украинский народ умный и мощный. И господину Ткаченко осталось недолго в должности министра», — прокомментировал активист ОО «Лес».

Активисты принесли в Министерство культуры инсталляцию — пляж, подчеркнув тем самым остроту ситуации с домом Ткаченко на Трухановом острове. Несмотря на многочисленные призывы митингующих, министр культуры не вышел для общения и продолжает игнорировать требования объяснить ситуацию со своей недвижимостью в заповедной зоне столицы, вызывает возмущение у населения и требования снять его с должности.

«Мы еще раз обращаемся к Ткаченко и требуем от него дать объяснение нам, украинскому народу, по дому, в котором он проживает, и информации, которую он подал в своей декларации. Хочется напомнить министру, что мы дали ему возможность быть во власти. Что он, в первую очередь, должен представлять интересы украинцев и отчитываться перед народом. А он нас бросил! Однако, мы скинулись и приобрели для него бассейн. Возможно господин министр не выходит к нам, потому что летом привык отдыхать. Так мы дарим ему свой собственный курорт под стенами Минкульта. Может теперь он появится на работе и выйдет к народу?», — прокомментировал активист ОО «Лес».

Также один из неравнодушных киевлян предложил подарить министру кроме бассейна, клетку, чтобы тот почувствовал, что его ожидает в ближайшее время, ведь они не остановятся и продолжат требовать справедливости.

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