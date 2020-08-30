Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

Ученые нашли необычное вещество, появляющееся при падении метеоритов

Александр Панько
30.08.20 13:07
707
Ученые нашли необычное вещество, появляющееся при падении метеоритов

Главное: Группа американских ученых обнаружила новую форму кварца. Утверждается, что она возникает от удара, сравнимого по силе с падением метеорита на Землю.

Детали: Ученые Принстонского университета, Института Карнеги и Университета штата Вашингтон в США обнаружили странную форму кварца, возникающего в момент сильного удара, например при падении метеорита. Как сообщает Lenta.ru, это открытие заставляет пересмотреть устоявшиеся взгляды на формирование пород Земли в далеком прошлом.

Исследователи провели эксперимент, моделирующий удар метеорита. Для этого они применили специальное устройство, называемое континуумной газовой пушкой, которое выпускает снаряды со скоростью, в несколько раз превышающей скорость пули, выпущенной из винтовки. Это позволило подвергнуть образцы кварца давлению, которое примерно в 300 тысяч раз превышает обычное атмосферное. В результате в кристаллах вещества зафиксировали неожиданную трансформацию.

Считалось, что при экстремальном давлении минералы кремнезема (диоксида кремния), включая кварц, превращаются либо в плотную кристаллическую форму, называемую стишовитом, либо приобретают плотную стекловидную структуру. Однако оказалось, что кварц превратился в промежуточную форму между этими вариантами, которая исчезает при уменьшении первоначального давления.

Ученые полагают, что открытие поможет лучше узнать, как удары метеоритов, способствующие возникновению неустойчивых фаз кремнезема, сформировали современные породы.

В тему: В конце 2019 года международная группа ученых выявила микроорганизмы, способные пожирать железосодержащие метеориты. Это археи — одноклеточные организмы, не имеющие ядра и мембранных органелл.

Тэги: США, ученые, Земля, наука, удар, метеорит, исследование, кварц

Комментарии

Статьи

28.08.20 09:32

Украинский арсенал: медицинские самолеты

Автор: Михаил Жирохов

Интервью

10.08.20 21:48

Иван Либерман: Приложение «Дій вдома» не выдерживает критики. Требуют, штрафами угрожают, а технические условия не обеспечили

Автор: Сергей Дойко

Колонка автора
26.08.20 08:06

«Шахтер» – «Динамо»: битва за Суперкубок – третьеразрядный трофей с огромным значением

Автор: Андрей Шахов

Дайджест

Без объяснения причин: «Приватбанк» начал вычислять и блокировать теневые доходы украинцев
28.08.20 18:31

Без объяснения причин: «Приватбанк» начал вычислять и блокировать теневые доходы украинцев

Автор: Александр Панько

Выбор редакции
Католическая церковь и протесты в Беларуси: что между ними общего?
Католическая церковь и протесты в Беларуси: что между ними общего?
Католическая церковь и протесты в Беларуси: что между ними общего?
Католическая церковь и протесты в Беларуси: что между ними общего?
Что и кто стоит за протестами в Белоруссии?
Что и кто стоит за протестами в Белоруссии?
Дискриминационный закон о языке можно смело не выполнять
Дискриминационный закон о языке можно смело не выполнять
Про «язык животных» и одноклеточного депутата
Про «язык животных» и одноклеточного депутата
Радиоволны 4G и 5G вредят организму, – результаты исследования
Радиоволны 4G и 5G вредят организму, – результаты исследования
ТОП 8 сериалов про тайные общества
ТОП 8 сериалов про тайные общества
fraza.com

Главная новость дня

Конституционный суд Украины отменил назначение главного антикоррупционера страны

Конституционный суд Украины отменил назначение главного антикоррупционера страны
28.08.20 20:22
4770
Последние новости
30.08.20 13:07

Ученые нашли необычное вещество, появляющееся при падении метеоритов
30.08.20 12:29

Канадские рыбаки случайно словили настоящую химеру
30.08.20 10:58

Жуткий пожар в Черниговской области: среди погибших – ребенок
30.08.20 10:01

Австралийцы объяснили, кого спасет оливковое масло
29.08.20 21:08

Порошенко, Тимошенко и Коломойский договариваются с Медведчуком об отстранении Зеленского, - СМИ
29.08.20 12:53

Немецкие ученые предложили использовать антивитамины вместо антибиотиков
29.08.20 10:01

Археологи раскопали в Египте странное кладбище домашних животных
Фото и Видео
Канадские рыбаки случайно словили настоящую химеру
Канадские рыбаки случайно словили настоящую химеру
Канадские рыбаки случайно словили настоящую химеру
Канадские рыбаки случайно словили настоящую химеру
Археологи раскопали в Египте странное кладбище домашних животных
Археологи раскопали в Египте странное кладбище домашних животных
Фильм-открытия «Молодости» выходит в прокат 3 сентября
Фильм-открытия «Молодости» выходит в прокат 3 сентября
Трамп нескромно рассказал о том, сколько всего хорошего сделал для темнокожих
Трамп нескромно рассказал о том, сколько всего хорошего сделал для темнокожих
Опубликовано жуткое видео, как у берегов Италии за несколько секунд сгорела и затонула суперяхта
Опубликовано жуткое видео, как у берегов Италии за несколько секунд сгорела и затонула суперяхта
Археологи под Житомиром случайно раскопали клад уникальных монет
Археологи под Житомиром случайно раскопали клад уникальных монет
Жители Умани объединяются в группы, чтобы не пускать в город паломников хасидов
Жители Умани объединяются в группы, чтобы не пускать в город паломников хасидов
На вокзале в Киеве выстроилась огромная очередь людей. Причина неизвестна
На вокзале в Киеве выстроилась огромная очередь людей. Причина неизвестна
На Одесчине пастух-рецидивист изнасиловал несовершеннолетнего мальчика
На Одесчине пастух-рецидивист изнасиловал несовершеннолетнего мальчика
В Одессе прогремел взрыв на скандально известном заводе
В Одессе прогремел взрыв на скандально известном заводе
fraza.com
Новости блогосферы
24.08.20 16:25

Украина - одна из немногих стран, являющихся абсолютно зависимыми сразу от всего
22.08.20 16:43

Смерть Патона как символ смерти украинской науки
16.08.20 19:46

Дискриминационный закон о языке можно смело не выполнять
04.08.20 10:03

Оказывается, сионисты хотят построить в Украине Новый Иерусалим...

Опрос

Поддерживаете ли вы протесты в Беларуси?

посмотреть результаты
© 2020 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.