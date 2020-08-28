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Епископ УПЦ объяснил, в чем опасность церковных Таинств онлайн

Александра Кудрявцева
28.08.20 17:45
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Епископ УПЦ объяснил, в чем опасность церковных Таинств онлайн

Главное: Есть целый ряд серьезных богословских вопросов к практике Таинств онлайн. Об этом сказал епископ УПЦ Сильвестр.

Детали: В желании некоторых священнослужителей проводить «онлайн-литургии» с «Причастием онлайн» лежит не забота о пастве, а попытка приобрести популярность и привлечь к себе внимание.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом заявил ректор КДАиС, епископ Белогородский Сильвестр (Стойчев) в интервью Телеграм-каналу «Правблог».

«Давайте задумаемся над первичным вопросом: неужели есть острая необходимость в этом? Ведь по большому счету священнослужители всегда имели возможность в конкретных тяжелых ситуациях причащать желающих мирян. Есть так называемые запасные Святые Дары, которые священники готовят для тех людей, которые в силу физической неспособности, больные или получившие увечья, не могут прийти в храм. Священник передает эти Святые Дары для причастия. И в принципе сейчас эта система — причастия через запасные Дары — она тоже была вполне реализуема», — объяснил епископ Сильвестр.

Кроме того, он напомнил, что есть целый ряд серьезных богословских вопросов к данной практике.

«Само по себе Причастие, сама по себе Евхаристия, что это такое? Это же не просто хлеб и вино, которые несут в себе энергию, или заряд силы, или еще что-то. Такое отношение — это языческое отношение. Евхаристия это плоть и кровь Христовы, а общение в Евхаристии это теснейшее отношение между Богом и человеком, и между человеком и человеком. Через Евхаристию мы соединяемся друг с другом. То есть евхаристия это высшая форма коммуникации. Мы собираемся для общения друг с другом и высшей формой этого общения является евхаристия. А здесь общение заменяется сидением и смотрением какого-то видео», — подчеркнул владыка.

По его словам, «многие священнослужители, кто выступал за эту систему „онлайн-литургии“ и „онлайн-евхаристии“, не понимают и не осознают именно этого — Церковь это изначально собирание, собрание людей во имя Христово».

«Для нас христиан очень важна эта идея — идея совокупности во имя Божье, потому что грех разделяет, а благодать объединяет. И эта традиция изначально присутствует и в богослужебных текстах и в самом тексте Литургии на день Пятидесятницы: противопоставление Вавилонской башни, разделяющей людей и Сионской горницы, объединяющей людей. Собрались вместе ради Христа, ради общей молитвы, и никогда ничего не должно это заменить. Да, бывают страшные ситуации. Те же гонения 37-38-го годов. Но, слава Богу, мы не в этих условиях, поэтому не вижу необходимости, чтобы вводить такие радикальные практики», — сказал епископ Сильвестр.

«Лично у меня, у человека, который успел застать всевозможных кашпировских и чумаков, ассоциация именно такая: господин Кашпировский с Чумаком заряжают воду через экран. Вдруг какой-то священнослужитель решил, что он может через экран проводить освящение Даров», — заключил владыка, назвав подобные попытки «безвкусицей».

В тему: Онлайн «причастие»: модное новшество или новое предательство Христа?

 
Тэги: новости православия, УПЦ

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