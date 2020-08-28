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Немецкие врачи, лечащие Навального, обратились за помощью к военным

Александр Панько
28.08.20 17:08
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Немецкие врачи, лечащие Навального, обратились за помощью к военным

Главное: Берлинская клиника «Шарите», куда был госпитализирован российский оппозиционер Алексей Навальный, запросила помощи экспертов по ядам и химическим боевым отравляющим веществам из лаборатории бундесвера.

Детали: Врачи берлинской клиники «Шарите», куда был госпитализирован российский оппозиционный политик Алексей Навальный, обратились в закрытый военный лабораторный комплекс по фармакологии и токсикологии в Мюнхене, где работают лучшие в Германии эксперты по ядам и боевым отравляющим веществам. Как сообщает Lenta.ru со ссылкой на местные СМИ, также немецкие врачи запросили информацию у британской лаборатории Портон-Даун, занимавшейся делом об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, а также у болгарских коллег, которые лечили отравленного в 2015 году предпринимателя Эмилиана Гебрева.

По данным СМИ, дело Навального находится на личном контроле канцлера Германии Ангелы Меркель, которая «очень обеспокоена здоровьем россиянина». Отмечается, что канцлер ежедневно получает подробную информацию о состоянии пациента.

Между тем, как сообщает «Украинская правда», состояние Навального остается тяжелым, но симптомы холинергического криза, вызванные веществом, которым его отравили, уменьшаются. Пациент по-прежнему находится в реанимации в искусственной коме и находится на ИВЛ. Состояние его здоровья остается тяжелым, без какой-либо серьезной опасности для его жизни.

В тему: 20 августа 2020 года известный российский оппозиционер Алексей Навальный попал в больницу Омска после экстренной посадки самолета, на котором ему стало плохо. Вскоре после госпитализации он впал в кому с подозрением на отравление неустановленным галлюциногеном.

При этом российские врачи выражали сомнение в том, что он был отравлен. По некоторым данным, накануне он употреблял алкоголь и мог принимать медикаменты. По мнению омских медиков, основным диагнозом Навального стало нарушение углеводного баланса, что вызвало резкое понижение сахара в крови.

Личный врач и сторонники политика эту информацию опровергли, заявив, что в его организме обнаружен яд, который представляет опасность для окружающих.

26 августа СМИ сообщили о возможном сходстве между отравлением российского политика и покушением на болгарского предпринимателя Емельяна Гебрева, которого, предположительно, отравили нервно-паралитическим веществом класса «Новичок».

Тэги: Германия, отравление, Россия, мир, Берлин, Ангела Меркель, Алексей Навальный, Шарите, яд

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