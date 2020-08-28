Тунис не предлагать: стало известно, куда украинцы смогут поехать в ближайшие две недели

Главное: В Министерстве иностранных дел сообщили, что на сегодняшний день граждане Украины могут путешествовать в 45 стран мира. В то же время Тунис внес Украину в список стран «красной» зоны.

Детали: По состоянию на 28 августа 2020 года граждане Украины могут посетить 45 стран мира. Как сообает Цензор.НЕТ со ссылкой на министра иностранных дел Дмитрия Кулебу, по сравнению с прошлыми неделями к открытым странам добавились Казахстан, Сьерра-Леоне, Руанда и Судан.

«В некоторые страны можно въехать свободно, в некоторые — соблюдать определенные правила», — добавил глава МИД.

В то же время Тунис, который ранее входил в список стран, открывших границы для украинцев, внес Украину в «красную зону» эпидопасности, и поэтому украинцы уже не могут посещать эту страну.

Таким образом полный список стран, куда могут поехать украинские туристы на отдыхвыглядит так: Хорватия, Турция, Сербия, Албания, Северная Македония, Черногория, Армения, Беларусь, Великобритания, США, Мексика, Египет, Республика Корея, Ирак, Иран, Афганистан, Южный Судан, Эфиопия, Сомали, Кения, Замбия, Танзания, Бурунди, Багамские острова, Ливан, Джибути, Буркина-Фасо, Того, Республика Чад, Болгария, Словения, ОАЭ, Ирландия, Мальдивы, Антигуа и Барбуда, Эквадор, Ямайка, Камбоджа, Коморские острова, Пакистан, Пуэрто-Рико (юрисдикция США) и островная страна Сент-Люсия, расположенная в Карибском море, Казахстан, Сьера-Лионе, Руанда и Судан.

Подробнее с перечнем стран можно ознакомиться на интерактивной карте МИД.

В тему: 7 июля 2020 года Министерство иностранных дел Украины объяснило, как отдыхать за границей во время пандемии коронавируса. Тогда же появился список стран, куда можно попасть.

Первоначально в нем было 23 страны.