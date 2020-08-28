Главные новости за 28 августа 2020 года

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- Сегодня ночью под Уманью произошла потасовка между хасидами и местными жителями. Они протестуют против массового паломничества на фоне эпидемии коронавирусной болезни CОVID-19.
- Синоптики рассказали о погоде в Украине в первый день осени. На большей части территории страны будет сухо.
- Женщина сумела победить ВИЧ без вмешательства врачей. Об этом говорится в отчете ученых.
- Президент США Дональд Трамп официально пошел на второй срок. Его рейтинг начал расти.
- Коронавирус негативно сказался на психике миллионов людей. Об этом говорят в ВОЗ.