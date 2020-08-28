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Разгадана одна из тайн Млечного Пути: ученые сообщили подробности

Агата Кловская
28.08.20 20:20
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Разгадана одна из тайн Млечного Пути: ученые сообщили подробности

Главное: Исследователи космоса разгадали тайну Млечного Пути. Они поведали о парадоксе галактического бара.

Детали: Британские и немецкие ученые говорят, что разгадали одну из тайн Млечного Пути. Их цитирует издание Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

В публикации говорится, что исследователи из университета Суррея в Великобритании и Потсдамского астрофизического института в Германии сумели объяснить парадокс галактического бара (или, как его еще называют, парадокс перемычки).

Ученые заявляют, что он заключается в том, что «различные наблюдения дают противоречивые оценки скорости движения и размера центральных областей нашей галактики, то есть Млечного Пути».

По их словам, «большая часть спиральных галактик, таких как наша, представляют собой крупную структуру звезд, в центре которой находится перемычка – огромное скопление ярких звезд, а на концах этой перемычки начинаются спиральные ветви галактик».

Исследователи космоса поясняют: «Данные о размере галактик и движении позволяют изучить их природу и понять эволюционные процессы, но в случае с Млечным Путем все не так однозначно».

Отмечается следующее: «Если наблюдения за ближайшими к Солнцу звездами подталкивают ученых к выводу, что перемычка в нашей галактике небольшая и вращается с высокой скоростью, то наблюдения за центром Млечного Пути говорят об обратном».

Как говорится в статье, все дело в том, что «скорость и размер меняются в зависимости от расположения перемычки по отношению к спиральным рукавам. При сближении с ними она ускоряется, а рукав замедляется, однако после их соединения они начинают двигаться как единое целое, из-за чего скорость вращения перемычки снижается, а сама она кажется больше».

В тему: 2 января 2020 года мы писали, что ученые разгадали полувековую загадку появления жизни.

Тэги: ученые, мир, космос, наука, Млечный Путь, загадка

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