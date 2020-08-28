Японец временно оглох, сделав себе татуировку

Главное: Мужчина на время потерял слух, сделав себе татуировку. Произошло это в Японии.

Детали: Странный медицинский случай зафиксирован в Японии. Как пишет издание BMJ Case Reports, тут 35-летний мужчина едва не стал инвалидом после того, как набил себе татуировку.

Сообщается, что он пришел к офтальмологам с жалобами на воспаление глаз, а те диагностировали у него увеит (воспаление сосудистой сетки).

В публикации сказано, что «травм или инфекций у японца не было, но медики обнаружили скопления гранулем – узелков, возникших из-за разрастания способных к захвату твердых частиц клеток».

Как отмечается, «наличие гранулем является проявлением саркоидоза, то есть воспалительного заболевания, поражающего многие органы и системы организма, которые были обнаружены при компьютерной томографии грудной клетки».

Также анализы крови указали на системные воспалительные процессы.

Однако уже вскоре после начала лечения у пациента пропал слух.

Врачи уверяют: «Это произошло из-за скопления гранулем в черепе, которые помешали работе слуховых нервов».

Все завершилось благополучно: через несколько недель приема кортикостероидов слух вернулся, а воспаление глаз также прошло.

В статье говорится, что «врачи обратили внимание на татуировку, которую полгода назад пациент набил на спине: вдоль ее линий тоже обнаружили гранулемы».

Медики информируют, что «они нередко появляются после нанесения татуировок как реакция на некоторые металлы, содержащиеся в чернилах, но в данном случае реакция оказалась настолько сильной, что затронула весь организм».

Подчеркивается, что «курс препаратов помог ему не только спасти зрение и слух, но и избавиться от гранулем в области татуировки».

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