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Украина «поставила на паузу» абсолютно все отношения с Беларусью

Александр Панько
28.08.20 13:54
352
Украина «поставила на паузу» абсолютно все отношения с Беларусью

Главное: Украина заморозила все отношения с Беларусью до стабилизации ситуации в стране.

Детали: Все взаимоотношения Украины с Беларусью «поставлены на паузу». «У нас сейчас все процессы, все контакты с Белорусской стороной поставлены на паузу. Я могу официально об этом заявить», — сказал министр иностранныэ дел Дмитрий Кулеба в эфире одного из украинских телеканалов.

При этом, по словам дипломата, все может возобновиться, «когда мы убедимся в том, что эти контакты не будут нести ни репутационных, ни политических, ни моральных потерь для Украины, эти контакты будут восстановлены».

По словам министра, остановка контактов с Минском — это ответ на действия властей в отношении мирных протестующих.

Кулеба также напомнил, что Украина присоединилась к заявлению ЕС о непризнании результатов выборов президента в Беларуси.

В тему: 26 августа 2020 года Кабинет министров продлил действие адаптивного карантина в Украине до 31 октября и на месяц закрыл границы для всех иностранных граждан. При этом было сделано исключение для белорусов.

Напомним: 9 августа 2020 года в Беларуси прошли выборы президента. По данным Центральной избирательной комиссии, убедительную победу в них одержал действующий президент Александр Лукашенко. При этом многие белорусы не согласились с такими результатами и вышли на акцию протеста, в ходе которой произошли массовые столкновения с правоохранителями.

По официальной информации МВД Беларуси, в ходе акций протеста, которые прошли в 33 городах страны, были задержаны более 3 тыс. человек.

Однако протесты на этом не закончились.

13 августа работники крупных белорусских предприятий объявили забастовку и обвинили местные власти в бездействии перед бесчинствами правоохранителей. Жители Минска пришли к зданию государственного телевидения с требованием показать правду.

14 августа Центральная избирательная комиссия Беларуси объявила Александра Лукашенко официально избранным президентом. На этом фоне в стране резко увеличилось количество бастующих.

При этом официальной инаугурации еще не было.

Представители стран Европейского Союза единогласно отказались признавать результаты выборов президента Беларуси.

Тэги: Министерство внутренних дел Украины, Украина, общество, мир, граница, политика, Беларусь, дипломатия, новости Украины

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