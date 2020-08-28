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Митрополит Антоний рассказал, почему три украинские лавры посвящены Успению Богородицы

Александра Кудрявцева
28.08.20 11:10
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Митрополит Антоний рассказал, почему три украинские лавры посвящены Успению Богородицы

Главное: Три украинские лавры — Киево-Печерская, Почаевская и Святогорская обители посвящены Успению Пресвятой Богородицы в знак ее особой милости и помощи в монашеских подвигах и трудах.

Детали: Успение Пресвятой Богородицы — один из самых любимых и почитаемых в православном мире. Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на сайт «Православная жизнь», об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич).

«Колыбелью русского монашества является Святая Гора Афон, которую традиционно называют уделом Пресвятой Богородицы, ведь именно на Афоне подвизался основоположник отечественного монашества преподобный Антоний Печерский. Преподобный Антоний и его ученики восприняли от Святой Горы не только монашеский устав, но и, прежде всего, особое почитание Пресвятой Девы — как помощницы в иноческих подвигах и трудах. Именно с этим связана распространенная традиция освящать престолы монастырских храмов в честь Приснодевы Марии, и особенно — ее Успения», — отметил митрополит Антоний.

Владыка объяснил, почему праздник Успения Пресвятой Богородицы является одним из самых любимых у православных.

«С точки зрения православной веры, не следует рассматривать смерть человека, а тем более — святых и Богородицы, как событие печальное... Для истинного христианина целью его жизни является соединение со Христом в Его вечном Царстве. Таким образом, смерть — это не столько конец, завершение земной жизни, сколько рождение для жизни вечной, жизни со Христом. Кроме того, особое почитание праздника Успения связано еще и с тем, что, как сказано об этом в тропаре праздника, Пресвятая Богородица даже после своего Успения не оставляет наш мир, но еще больше молится о каждом из нас, непрестанно предстоя пред Престолом Своего Божественного Сына», — подчеркнул митрополит Антоний.

Он рассказал, почему православные особо молятся и надеются на помощь Богородицы.

«Мы, как православные христиане, особо уповаем на молитвы Богородицы, в чем нас очень часто упрекают протестанты. Однако протестанты не хотят понять одной естественной вещи: любое рождение устанавливает между матерью и ребенком особую духовную связь. Связь эта уникальна и неповторима тем, что ее основой является привязанность и любовь. Иисус Христос — это Бог. Но, кроме этого, Он еще и Человек, такой же, как и мы с вами, но только без греха. И по человечеству Своему Он находится в особой уникальной связи со Своей Матерью — Девой Марией. И вполне естественно, что связь эта не прервалась, не исчезла. Она была, есть и будет существовать вечно. И мы верим, что в силу этой связи Сына и Матери Она, как истинная Мать, ходатайствует за каждого из нас перед Своим Сыном, и Бог слышит наши молитвы, обращенные к Ней», — заключил владыка.

В тему: Сегодня православные празднуют Успение Пресвятой Богородицы.

 
Тэги: Митрополит Антоний (Паканич), новости православия, УПЦ, Успение

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