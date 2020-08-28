Назван витамин, который «тормозит» коронавирус

Главное: Витамин B12 затормаживает размножение коронавируса. Об этом говорят индийские ученые.

Детали: Исследователи из Манипальской академии высшего образования и Регионального центра биотехнологий в Индии нашли витамин, который блокирует размножение коронавируса. Как цитирует их издание IUBMB Life, речь идет о В12.

Ученые провели работу, создав компьютерное моделирование, чтобы установить, «какие молекулы среди натуральных продуктов и медикаментов могут подавлять nsp12, содержащийся в геноме SARS-Cov-2 и отвечающий за размножение вируса».

Эксперты говорят: «Это метилкобаламин (особая форма выпуска B12), который способен подавлять репликацию вирусных клеток».

В отчете сказано: «Это вещество может быть назначено в качестве профилактического средства для таких групп, как медицинский персонал, пожилые люди или лица с сопутствующими заболеваниями, чтобы снизить вероятность инфекции и оказать неотложную помощь в больнице».

В тему: 26 августа 2020 года мы писали, что назван витамин, который поможет в борьбе с раком легких.