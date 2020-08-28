Найдена женщина, которая победила ВИЧ без помощи врачей

Главное: Женщина сумела победить ВИЧ без вмешательства врачей. Об этом говорится в отчете ученых.

Детали: В США женщина победила ВИЧ. Сделала она это без лекарств и медиков.

Издание Nature пишет, что речь идет о жительнице Калифорнии 66-летней Лорин Уилленберг, которая заверяет, что не принимала лекарства для борьбы с болезнью, а также не обращалась к врачам.

В статье говорится о том, что исследователи провели сравнение анализов «64 элитных контроллеров: маленькой группы людей, которые могут жить с вирусом иммунодефицита человека, не принимая лекарств для коррекции состояния здоровья».

Отмечается, что «ученые обратили внимание на одну пациентку, прожившую с вирусом около 25 лет».

Уточняется следующее: «Первичный анализ крови не выявил следов ВИЧ, однако дальнейшее изучение показало, что клетки вируса у нее все же есть, но ни одна из них не способна к дальнейшему воспроизведению».

Ученые уверяют: «Эту женщину можно назвать первым в истории человеком, чей иммунитет справился с ВИЧ без терапии и трансплантации костного мозга».

Однако, сказано в статье, «сейчас экспертам не хватает сведений, чтобы объявить этот случай уникальным, но медики намерены дальше работать над этим делом».

В тему: 8 июля 2020 года мы писали, что стало известно о третьем в мире человеке, полностью излечившимся от ВИЧ-инфекции.