Украинцам рассказали о погоде в первый день осени

Главное: Синоптики рассказали о погоде в Украине в первый день осени. На большей части территории страны будет сухо.

Детали: В Гидрометцентре дали прогноз погоды в Украине на вторник, 1 сентября. Синоптики обещают, что будет тепло.

Дожди и грозы ожидаются в западных областях страны, в остальных регионах будет малооблачно и сухо.

Днем обещают плюс 22-35, а ночью 14-21 тепла.

Отметим, что сильная жара сохранится в южных и восточных областях, а также в Крыму.

В Киеве должно быть сухо: днем 28-30 тепла, а ночью плюс 17-19.

Карта погоды:

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