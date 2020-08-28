Ученые говорят, что деревья влияют на развитие IQ

Главное: У детей, которые живут в зеленых зонах, быстрее растет IQ. Об этом говорят ученые.

Детали: Бельгийские ученые из университета Хасселта говорят, что дети, которые росли среди деревьев, имеют более высокий IQ. Их цитирует издание Euronews Living.

Исследователи провели анализ медицинских карт шестисот детей 10-15 лет.

Отмечается, что существует прямая связь между уровнем когнитивного развития и доступом к природе.

Они говорят: «Повышение плотности зеленых насаждений всего на 3% увеличивало уровень IQ у детей в среднем на 2,6 пунктов».

Подчеркивается также, что «закономерность была выявлена у детей всех социально-экономических слоев».

В отчете сказано: «Взаимосвязь между природой и когнитивным развитием связана не только с воспитанием и финансовым положением семьи. Живущие в зеленых зонах дети имеют более низкий уровень стресса, меньше страдают от шума и имеют больше возможностей для социальных игр».

Говорится также о том, что «насаждения обеспечивают экологические преимущества, такие как снижение воздействия загрязнений воздуха, шума и жары, также зелень способствует укреплению здоровья и социальной сплоченности детей».

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