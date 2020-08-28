Онколог рассказал, почему молодые люди болеют раком чаще, чем пожилые

Главное: Молодые болеют раком чаще, чем пожилые люди. Онколог объяснил, почему.

Детали: Российский врач-онколог Иван Карасев объяснил, почему молодые люди болеют раком чаще, чем пожилые. Его цитируют местные СМИ.

Медик заявил: «У молодых людей рак развивается быстрее, чем у пожилых».

По его словам, «это связано со скоростью обменных процессов в организме».

Врач поясняет: «На фоне высокого гормонального статуса гораздо быстрее развиваются гормоночувствительные опухоли».

Он сообщает, что «у молодых женщин на фоне беременности рак яичников или молочных желез развивается за несколько месяцев, а любые гормональные нарушения и сбои могут привести к развитию заболевания».

Также сообщается: «Что касается наследственности, то такой тип рака встречается в пяти-семи процентах случаев от общего числа».

В тему: 14 августа 2020 года мы писали, что российский врач рассказал о странном «симптоме» рака.