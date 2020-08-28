Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

Онколог объяснил, почему молодые люди болеют раком чаще, чем пожилые

Агата Кловская
28.08.20 00:01
474
Онколог объяснил, почему молодые люди болеют раком чаще, чем пожилые

Главное: Молодые болеют раком чаще, чем пожилые люди. Онколог объяснил, почему.

Детали: Российский врач-онколог Иван Карасев объяснил, почему молодые люди болеют раком чаще, чем пожилые. Его цитируют местные СМИ.

Медик заявил: «У молодых людей рак развивается быстрее, чем у пожилых».

По его словам, «это связано со скоростью обменных процессов в организме».

Врач поясняет: «На фоне высокого гормонального статуса гораздо быстрее развиваются гормоночувствительные опухоли».

Он сообщает, что «у молодых женщин на фоне беременности рак яичников или молочных желез развивается за несколько месяцев, а любые гормональные нарушения и сбои могут привести к развитию заболевания».

Также сообщается: «Что касается наследственности, то такой тип рака встречается в пяти-семи процентах случаев от общего числа».

В тему: 14 августа 2020 года мы писали, что российский врач рассказал о странном «симптоме» рака.

Тэги: медицина, здоровье, мир, рак, онкология

Комментарии

Статьи

26.08.20 09:21

За долги по коммуналке с украинцев снимут последние штаны, а потом начнут отбирать квартиры

Автор: Александр Карпец

Интервью

10.08.20 21:48

Иван Либерман: Приложение «Дій вдома» не выдерживает критики. Требуют, штрафами угрожают, а технические условия не обеспечили

Автор: Сергей Дойко

Колонка автора
26.08.20 08:06

«Шахтер» – «Динамо»: битва за Суперкубок – третьеразрядный трофей с огромным значением

Автор: Андрей Шахов

Дайджест

1 миллиард гривен на нужды культуры или на нужды министра Ткаченко?
26.08.20 13:07

1 миллиард гривен на нужды культуры или на нужды министра Ткаченко?

Автор: FromUA

Выбор редакции
Католическая церковь и протесты в Беларуси: что между ними общего?
Католическая церковь и протесты в Беларуси: что между ними общего?
Католическая церковь и протесты в Беларуси: что между ними общего?
Католическая церковь и протесты в Беларуси: что между ними общего?
Что и кто стоит за протестами в Белоруссии?
Что и кто стоит за протестами в Белоруссии?
Дискриминационный закон о языке можно смело не выполнять
Дискриминационный закон о языке можно смело не выполнять
Про «язык животных» и одноклеточного депутата
Про «язык животных» и одноклеточного депутата
Радиоволны 4G и 5G вредят организму, – результаты исследования
Радиоволны 4G и 5G вредят организму, – результаты исследования
ТОП 8 сериалов про тайные общества
ТОП 8 сериалов про тайные общества
fraza.com

Главная новость дня

Главные новости за 27 августа 2020 года

Главные новости за 27 августа 2020 года
27.08.20 18:59
869
Последние новости
28.08.20 01:37

Ученые говорят, что деревья влияют на развитие IQ
28.08.20 00:01

Онколог объяснил, почему молодые люди болеют раком чаще, чем пожилые
27.08.20 20:20

Ученые объяснили, чем опасен дневной сон
27.08.20 19:17

Стало известно, в каких случаях умерших от коронавируса нужно хоронить в герметичных мешках
27.08.20 18:59

Главные новости за 27 августа 2020 года
27.08.20 18:36

В УПЦ изучат возможность канонизации знаменитого хирурга и ученого Николая Пирогова
27.08.20 18:25

Митрополит Онуфрий: Преподобный Феодосий Печерский – пример настоящего христианина и руководителя
Фото и Видео
Сотни хасидов задержали в украинских аэропортах, – руководитель Объединенной еврейской общины
Сотни хасидов задержали в украинских аэропортах, – руководитель Объединенной еврейской общины
Сотни хасидов задержали в украинских аэропортах, – руководитель Объединенной еврейской общины
Сотни хасидов задержали в украинских аэропортах, – руководитель Объединенной еврейской общины
В Сумской области накрыли плантацию элитного дурмана
В Сумской области накрыли плантацию элитного дурмана
В Киеве на «Украинском доме» появился флаг Белорусской народной республики
В Киеве на «Украинском доме» появился флаг Белорусской народной республики
В Москве затопило знаменитую Третьяковку
В Москве затопило знаменитую Третьяковку
Во Франции переименовали «расистский» роман Агаты Кристи
Во Франции переименовали «расистский» роман Агаты Кристи
Кличко решил затянуть в политику еще одного легендарного спортсмена
Кличко решил затянуть в политику еще одного легендарного спортсмена
Аномальные ливни подтопили два крупных украинских города
Аномальные ливни подтопили два крупных украинских города
На одном из киевских перекрестков сразу семь машин проскочили на красный свет. Восьмой не повезло
На одном из киевских перекрестков сразу семь машин проскочили на красный свет. Восьмой не повезло
Аваков рапортовал о разоблачении целой банды, которая подожгла автомобиль антикоррупционных журналистов
Аваков рапортовал о разоблачении целой банды, которая подожгла автомобиль антикоррупционных журналистов
Пьяный майор покалечил трех курсанток в одной из военных частей Киева
Пьяный майор покалечил трех курсанток в одной из военных частей Киева
fraza.com
Новости блогосферы
24.08.20 16:25

Украина - одна из немногих стран, являющихся абсолютно зависимыми сразу от всего
22.08.20 16:43

Смерть Патона как символ смерти украинской науки
16.08.20 19:46

Дискриминационный закон о языке можно смело не выполнять
04.08.20 10:03

Оказывается, сионисты хотят построить в Украине Новый Иерусалим...

Опрос

Поддерживаете ли вы протесты в Беларуси?

посмотреть результаты
© 2020 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.