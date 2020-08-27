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Главные новости за 27 августа 2020 года

Александр Панько
27.08.20 18:59
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Главные новости за 27 августа 2020 года

— «Нафтогаз» на 45% поднял цену на газ для населения по месячному тарифу и на 10% — по годовому. Рост цен в компании объяснили повышением стоимости газа на европейских газовых хабах.

— В Киевской городской государственной администрации обещают провести 1 сентября праздник первого звонка. При этом, как утверждается, все столичные школы уже обеспечены противоэпидемическими средствами на 3 месяца. В то же время в Киевской ОГА не исключает возможности обучения на улице.

— 65,3% украинцев считают себя бедными. При этом не оказалось тех, кто считает себя богатым.

— Эксперты проверили воду в Киеве и еще четырех городах Украины на наличие коронавируса SARS-CoV-2. Ни в одной из исследованных проб опасного вируса не обнаружили.

— Более сотни хасидов, приехавших на празднование Рош ха-Шана задержали в украинских аэропортах из-за отсутствия теста на коронавирус. Они пытаются въехать в Украине до официально закрытия границ, которое должно произойти 29 августа.

— В Киеве правоохранители во время рейда по рынкам проверили более 150 человек и обнаружили десятки иностранцев-нарушителей.

— В Чернигове преступник изнасиловал несовершеннолетнюю девушку прямо в туалете ресторана быстрого питания.

— В Сумской области полиция накрыла плантацию конопли. Всего — 2,5 тысячи кустов.

— Киевское «Динамо» готовится к старту в квалификации Лиги чемпионов. Стали известны возможные соперники.

— Врачи берлинской клиники «Шарите», которые лечат Алексея Навального, обратились к коллегам из Болгарии из-за возможного сходства между отравлением российского политика и покушением на болгарского предпринимателя Емельяна Гебрева, которого, предположительно, отравили нервно-паралитическим веществом класса «Новичок».

— Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о гибридной войне, которая ведется против Беларуси со стороны «неустоявшихся соседей».

— Президент США Дональд Трамп призвал кандидата от демократов Джо Байдена сдать анализ на накортики накануне предвыборных дебатов.

— Польша вынашивает планы по захвату Гродненской области. Об этом сообщил президент Беларуси Александр Лукашенко.

— Дети оказались более уязвимы к коронавирусу, чем считалось ранее. У многих из них сохраняются негативные последствия даже после выздоровления.

Тэги: газ, Нафтогаз Украины, Киев, общество, медицина, вода, Киевская городская государственная администрация, здоровье, эпидемия, цена, карантин, экономика, образование, Чернигов, бедность, хасиды, тариф, мигранты, паломничество, новости Украины, коронавирус

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