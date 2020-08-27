Стали известны результаты анализов киевской воды на коронавирус

Главное: Эксперты проверили воду в Киеве и еще четырех городах Украины на наличие коронавируса SARS-CoV-2. Ни в одной из исследованных проб опасного вируса не обнаружили.

Детали: В течение июля-августа было отобрано 30 образцов сточных вод в 5 городах Украины, в том числе и в Киеве. Как сообщает пресс-служба «Киевводоканала», для исследования отбирали композитные пробы сточных вод, поступающих на очистные сооружения, а также пробы вод после очистки. SARS-CoV-2 не был обнаружен ни в одной из проанализированных проб, как неочищенных, так и очищенных вод.

Анализ проводила генетическая лаборатория Diagen, находящаяся в Киеве.

Результаты проверки воды будут переданы в базу данных NORMAN как научный вклад Украины.

Отметим, что в соответствии с информацией Всемирной организации здравоохранения, коронавирус COVID-19 в воде не живет и легко подвергается окислению. Дезинфекция на этапе водоподготовки уничтожает любые вирусы. Также ВОЗ отмечает, что на сегодня нет никаких доказательств того, что вирус COVID-19 передается через канализационные системы, с очисткой сточных вод или без них.

Известно, что COVID-19 передается капельным и контактным путями.

В тему: По данным ученых из Медицинской школы Университета Джонса Хопкинса, коронавирус SARS-CoV-2 может передаваться от одного человека к другому через слезную жидкость.