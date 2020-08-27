«Нафтогаз» резко поднял цены на газ для населения

Главное: «Нафтогаз» на 45% поднял цену на газ для населения по месячному тарифу и на 10% — по годовому. Рост цен в компании объяснили повышением стоимости газа на европейских газовых хабах.

Детали: НАК «Нафтогаз Украины» повысила стоимость газа для населения по годовому контракту на 10% — с 4,73 грн до 5,24 грн за кубический метр. Как сообщает пресс-служба компании, в рамках месячного контракта в сентябре цена на газ выросла на 45% — с 2,59 грн до 4,7 грн за куб. м.

Согласно информации трейдеров, цена индексного контракта с привязкой к нидерландскому хабу TTF на сентябрь составила 5,4 грн за куб. м.

Рост цен обусловлен повышением стоимости газа на европейских газовых хабах, которое традиционно проходит накануне отопительного сезона. Вместе с тем, в этом году увеличение цен является относительно умеренным, учитывая большие запасы газа в украинских подземных хранилищах газа.

В «Нафтогазе» напоминают, что тариф «Годовой» помогает застраховаться от роста цен на газ в период высоких цен (отопительный сезон). Поэтому все желающие могут зафиксировать цену газа на 12 месяцев и платить за газ равными частями в течение года.

Перед переходом на тариф «Годовой» для клиента будет рассчитан рекомендованный годовой объем потребления газа — или на основе исторических данных за последние 12 месяцев, либо на основе потребительского профиля (только газовая плита; газовая плита и бойлер; котел и/или газовая плита, бойлер).

В тему: С 1 января 2020 года в Украине начинают действовать гарантированная и рыночная цены на газ для населения. По задумке правительства это позволит с одной стороны реализовать договоренности с Международным валютным фондом, а с другой — защитить население от излишнего колебания цен.