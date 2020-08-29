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Немецкие ученые предложили использовать антивитамины вместо антибиотиков

Александр Панько
29.08.20 12:53
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Немецкие ученые предложили использовать антивитамины вместо антибиотиков

Главное: Немецкие ученые предложили замену антибиотикам. По их мнению, таковыми могут стать антивитамины. Однако они могут и навредить организму.

Детали: Ученые Геттингенского университета в Германии выяснили, что антивитамины оказались подходящей заменой антибиотикам, к которым у многих патогенных бактерий развивается устойчивость. Как сообщает Lenta.ru, эти препараты могут послужить спасением от резистентных микроорганизмов, например, золотистого стафилококка, которые угрожают человечеству неизлечимыми инфекциями.

На данный момент описаны только три встречающихся в природе антивитамина. Это розеофлавин (RoF), который заменяет витамин B2 (рибофлавин), гинкготоксин (GT), являющийся антивитамином B6 (пиридоксин) и 2’-метокситиамин (MTh), который можно ошибочно принять за B1 (тиамин).

Антивитамины по структуре похожи на свои витаминные эквиваленты, однако немного отличаются от них, что может серьезно навредить организму, который не в состоянии отличить их друг от друга. Они подавляют функции настоящих витаминов и оказывают токсический эффект.

Ученые определили, что в MTh присутствует метоксигруппа (O-CH3) вместо обычной метильной группы, что нарушает метаболические реакции в клетке кишечной палочки Escherichia coli.

Антивитамин отщепляет от белков глутаматы и способствует их слипанию. При этом человеческие белки, похоже, не подвержены влиянию MTh, однако на данный момент трудно предсказать, могут ли бактерии выработать устойчивость к MTh и какие механизмы могли бы в этом участвовать.

В тему: 3 марта 2012 года ученые вплотную приблизились к созданию нового антибиотика.

В ноябре 2015 года китайские ученые обнаружили ген, отвечающий за неуязвимость к одному из антибиотиков «последнего рубежа»: их применяют, когда другие классы препаратов уже не способны уничтожить опасные микроорганизмы.

В начале 2020 года ученые из Массачусетского технологического института научили искусственный интеллект создавать лекарственные средства. Алгоритм проанализировал огромный цифровой архив из более чем 100 млн химических соединений и выявил те, которые могут убивать бактерии. Таким образом была выделена молекула, которая, возможно, обладает действительно необычными антибиотическими свойствами. Тесты, проведенные на мышах, показали, что халицин способен эффективно лечить туберкулез, различные кишечные палочки, сальмонеллу и целый ряд других устойчивых к лекарствам бактерий.

Тэги: Германия, витамины, медицина, здоровье, антибиотик, лекарство, антивитамин

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