Состояние самого богатого человека планеты впервые перевалило за двести миллиардов долларов

Главное: Стоимость активов главы компании Amazon Джеффа Безоса перевалила за 200 миллиардов долларов. Это произошло впервые в истории.

Детали: Глава компании Amazon Джефф Безос продолжает наживаться на пандемии коронавируса. Как свидетельствуют данные счетчика Forbes Real-Time, в среду, 26 августа, его состояние впервые в истории превысило 200 миллиардов долларов.

После этого произошел небольшой спад до 199,7 миллиардов долларов.

Аналитики говорят о невероятном росте акций его компании: по итогам минувшего вторника они подорожали еще на 1,18% до 3346,49 доллара за штуку, при этом капитализация Amazon выросла до 1,68 триллиона долларов.

Напомним, что Джеффу Безосу принадлежит 11,1% акций компании.

В тему: 18 августа 2020 года мы писали, что в топ-500 самых богатых людей мира попали 167 американцев, 24 россиянина и один украинец.

9 июля 2020 года сообщалось, что Джефф Безос продолжает наживать миллиарды на фоне пандемии коронавируса.