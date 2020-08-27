WhatsApp запустит очень полезную новинку для своих пользователей

Главное: WhatsApp запускает полезную новинку. Пользователи смогут работать с архивными файлами.

Детали: Мессенджер WhatsApp запускает популярную новинку. Как передает издание WABetaInfo, его пользователи теперь смогут работать с архивными файлами.

Отмечается, что люди «получат возможность узнать, сколько места занимают пересланные файлы и документы, а также смогут посмотреть размеры чатов».

Сообщается, что пока новая функция находится в разработке и не доступна для пользователей.

В тему: 10 июля 2020 года мы писали, что Павел Дуров обратился к украинским «айтишникам» по поводу серьезной проблемы.