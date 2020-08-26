ООН и ВОЗ рассказали, с какого возраста детям следует надевать медицинские маски

Главное: ООН и Всемирная организация здравоохранения рекомендуют начинать носить медицинские маски детям от 5 лет. Что касается детей от 12 лет, то они должны носить маски на тех же условиях, что и взрослые.

Детали: Всемирная организация здравоохранения и Детский фонд ООН ЮНИСЕФ выдали разъяснения относительно того, должны ли дети носить маски, чтобы защититься от COVID-19. Как сообщает «Голос Америки», рекомендации изданы для детей разного возраста с учетом возрастных, психологических и социальных факторов.

В целом организация признает не обязательным ношение масок детьми до 5 лет.

Дети с 5 до 11 лет должны носить маски в зависимости от степени риска заражения, способности ребенка выполнять указания, распространенности вируса и других факторов риска

Дети же старше 12 лет, по мнению ВОЗ и ЮНИСЕФ, должны носить маски, соблюдая такие же требования, что и взрослые, особенно если нельзя обеспечить безопасную дистанцию ​​между людьми и если в регионе их пребывания широко распространена инфекция.

Издание отмечает, что эти рекомендации противоречат советам американских Центров по контролю над заболеваниями, которые советуют носить маски детям с 2 лет.

Рекомендации относительно ношения масок детьми приобретают особую важность с приближением начала учебного года. Тем не менее, организации отмечают — если маски недоступны, ребенку не может быть отказано в доступе к обучению.

В тему: По данным специалистов из Массачусетской больницы общего профиля и Массачусетской детской больницы США, дети являются ключевыми переносчиками коронавирусной инфекции среди взрослого населения.

Напомним: Ученые из Портсмутского университета в Великобритании призвали граждан отказаться от одноразовых масок, так как они зачастую изготовляются из пластиковых материалов, которые могут разлагаться сотни лет, нанося ущерб окружающей среде. Они предлагают пользоваться многоразовыми масками.