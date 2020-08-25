В РПЦ напомнили о возможных опасностях, связанных с развитием информационных технологий

Главное: Использование цифровых идентификаторов и широкий сбор личных данных должны контролироваться со стороны общества и Церкви, как общественного института.

Детали: Как сообщает patriarchia.ru, об этом Священный Синод РПЦ заявил в «Послании епископату, клиру, монашествующим и мирянам в связи с нашедшим в этом году вредоносным поветрием», принятом на заседании 25 августа.

«В значительной степени оправданной видится обеспокоенность многих христиан, как и людей различных иных убеждений, возможностью дальнейшего применения методов, которыми во время эпидемии обеспечивалось необходимое снижение интенсивности личных контактов между людьми. Использование цифровых идентификаторов, автоматизированное принятие решений, могущих повлечь поражение людей и целых сообществ в правах, широкий сбор личных данных, в том числе сведений о здоровье, а также обработка этих данных — все это требует контроля со стороны общества, в том числе со стороны Церкви как общественного института», — отмечается в послании.

Кроме того, Священный Синод напомнил, что «на возможные опасности, связанные с развитием технологий учета и обработки персональных данных, неоднократно указывали Архиерейские Соборы нашей Церкви, и в частности, Архиерейский Собор 2013 года».

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