Главные новости за 25 августа 2020 года

— С 1 сентября минимальная зарплата в Украине увеличится до 5 тыс. гривен. Соответствующее решение на внеочередном заседании 25 августа приняли народные депутаты.

— В связи с высоким уровнем заболеваемости коронавирусной болезнью COVID-19, правительство Украины предложило продлить карантин до 1 ноября.

— Минэкономики Украины одобрило внедрение феминитивов в описании профессий. Отныне в кадровой документации можно официально указывать «инженер» или «инженерка», «станочник» — «станочница», «социолог» — «социологиня».

— Народного депутата, лидера «Батькивщины» Юлию Тимошенко подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

— Леонид Кравчук утверждает, что его маска производства США защищает от коронавируса даже не находясь на лице.

— Надпись «купон» на купоно-карбованцах 90-х годов была сделана при помощи шрифта Playboy 1975-го года.

— Стало известно, сколько стоят украинские футболисты. Составлен рейтинг.

— По данным «черных ящиков» сбитого в Иране украинского самолета, между первым и вторым попаданием ракет в салоне находились живые люди.

— На День независимости самое высокое здание в мире окрасилось в цвета украинского флага.

— Президент США Дональд Трамп сделал неожиданное заявление по поводу пандемии коронавируса. По его словам, заразу можно победить и без вакцины.

— В США полицейские расстреляли темнокожего парня. Появилось видео.

— Малоподвижный образ жизни разрушает печень. Об этом заявили ученые.