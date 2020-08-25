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Верующие УПЦ поздравляют Митрополита Антония с 53-летием – соцсети

Александра Кудрявцева
25.08.20 16:35
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Верующие УПЦ поздравляют Митрополита Антония с 53-летием – соцсети

Главное: Верующие Украинской Православной Церкви поздравляют управляющего делами УПЦ митрополита Антония (Паканича) с Днем рождения в социальных сетях.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ, в своих поздравлениях верующие благодарят владыку за служение, а также желают здоровья и «многая и благая лета».

«Поздравляем Вас, наш дорогой Владыко!! Рады всегда слушать Ваши замечательные и очень глубоко содержательные проповеди. Многая и благая Вам лета и спасения всем нам, Вашими святими молитвами», — написала Галина Павличенко.

«Ваше Высокопреосвященство и отец родной Антоний! Искренне поздравляем с Днем рождения! Покрова небесных сил и ангельского дыхания, крепкого здоровья, любви и Господней радости! Спасибо за то, что Вы всегда рядом с нами! Мы преданы нашей истинной Православной вере!», — поздравила Светлана Кравченко.

«Владыко Антоний, с днем рождения Вас поздравляю! Молимся, чтобы милостивый Господь даровал многая лета в здравии, любви и радости духовной служить Богу нашему, быть таким верным пастырем Церкви нашей православной! Храни Вас Господь многая, многая, многая лета!», — пожелала в своем поздравлении Наталья Перегуда.

Владимир Гамарис пишет: «Поздравляю! Молюсь за Вас ежедневно! Дай Бог Вам сил и здравия!».

Мария Данилюк посвятила митрополиту Антонию стихотворение, пожелав в нем долгих лет жизни, а также много сил и терпения в нелегком архипастырском труде.

«Сердечно поздравляю Вас, Владыко Антоний, с Днем рождения! Молитвенно желаю, чтобы Всемогущий Бог всегда сопутствовал Своей благодатью Вашим святительским трудам и ниспослал Вам доброе здравие и долголетие! С любовью о Господе!», — поздравила Людмила Поправка.

«Ваше Високопреосвященство, дорогой Владыка! Искренне поздравляю Вас с Днем рождения! Желаю, чтобы основой счастливой жизни и плодотворной работы было крепкое здоровье, а вера, надежда и любовь всегда были верными спутниками на Вашем жизненном пути. Многих и благословенных Богом лет!», — желает Иоанн Мусив.

«Владыка Антоний! Поздравляем Вас с Днем рождения! Божьей помощи Вам в нелегком служении архипастыря! Многая и благая лет!», — написал Алексей Лысюк.

Как сообщалось ранее, свой День рождения управделами УПЦ встречает молитвой.

Утром митрополит Антоний совершил Божественную литургию в Дальних пещерах Киево-Печерской лавры.

В тему: Управделами УПЦ объяснил, как Церковь относится к революциям и «христианскому социализму».

 
Тэги: Митрополит Антоний (Паканич), новости православия, УПЦ

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