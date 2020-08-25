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Перекосы энергореформы. Стали известны размеры зарплат руководителей государственных энергопредприятий

Автор: «Фраза»
25.08.20 16:22
125
Перекосы энергореформы. Стали известны размеры зарплат руководителей государственных энергопредприятий

По результатам работы первого года рынка электроэнергии госпредприятия «Гарантированный покупатель» и «Оператор рынка» постоянно попадали в эпицентр скандалов и стали центром проблем функционирования рынка электрической энергии. Как сообщает ГолосUA, об этом говорится в публикации NW «Реформированный рынок электроэнергии: стало ли лучше?».

Отмечается, что участники рынка неоднократно сообщали о бездеятельности «Оператора рынка» во время манипуляций на его торговой платформе, а для «Гарантированного покупателя» неисполнение и/или ненадлежащее исполнение договорных обязательств перед производителями электроэнергии из возобновляемых источников энергии (ВИЭ) уже стало обычной практикой.

«В обосновании необходимости принятия повышения тарифов ГП „Оператор рынка“ проинформировало Регулятора, что, начиная с апреля 2020 г., происходит значительное уменьшение объемов купли-продажи на рынке „на сутки вперед“ (РСВ) и внутрисуточного рынка (ВСР), в связи с чем предприятие недополучает доход, запланированный на покрытие его экономически обоснованных затрат, связанных с осуществлением хозяйственной деятельности по осуществлению функций оператора рынка», — говорится в статье.

Указывается, что очень интересным является определение экономически обоснованных затрат: «Вероятно, речь идет о расходах на оплату труда, ведь согласно информации, приведенной в отчете о финансовом состоянии ГП „ОПЕРАТОР РЫНКА“ на 30 июня 2020 г. средняя численность работников данного предприятия составляет 96 человек. Если к этому добавить ежемесячную заработную плату руководящего состава этого предприятия, размещенной в части поданных деклараций, то получим надежное обоснование расходов предприятия и основание для повышения тарифа для участников рынка электроэнергии».

В статье напоминается также, что решением НКРЭКУ, принятого 29.07.2020 г., были внесены изменения в смету ГП «Гарантированный покупатель» на текущий год, изложенные в новой редакции.

«Вследствие указанных изменений, смета ГП „Гарантированный покупатель“ на 2020 г. составит около 241,5 млн грн. Интересным в новой редакции сметы является выделение на статью расходов на оплату труда 60% от запланированных доходов предприятия, в целом, как и в ГП „Оператор рынка“, вполне обоснованным, учитывая уровень заработной платы руководящего состава ГП „Гарантированный покупатель“. По данным, размещенным в открытых ресурсах в части поданных деклараций, среди всего руководящего состава ГП „Гарантированный покупатель“, наименьшую заработную плату получает именно руководитель этого предприятия, что является довольно интересным и необычным явлением», — сказано в статье.

«В любом случае заоблачные зарплаты в двух ГП напрямую влияют на процесс формирования цен на электроэнергию, что не позволяет их снизить, ведь заработная плата является очень жесткой и постоянной статьей расходов», — резюмируется в публикации.

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