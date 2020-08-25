«Инженерка» и «социологиня»: Кабмин разрешил использование феминитивов

Главное: Минэкономики Украины одобрило внедрение феминитивов в описании профессий. Отныне в кадровой документации можно официально указывать «инженер» или «инженерка», «станочник» — «станочница», «социолог» — «социологиня».

Детали: Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины позволило в кадровых документах указывать профессии в феминитиве. Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующие изменения прописаны в приказе министерства «Об утверждении Изменения № 9 к национальному классификатору ДК 003:2010» от 18 августа.

В документе, в частности, указывается, что «при необходимости пользователя, при внесении записи о названии работы в кадровую документацию отдельного работника, профессиональные названия работ могут быть адаптированы для определения женского пола лица, выполняющего соответствующие работы».

Для примера, в кадровой документации можно указывать «инженер» или «инженерка», «станочник» — «станочница», «социолог» — «социологиня».

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