На первых деньгах независимой Украины использовался шрифт Playboy

Главное: Надпись «купон» на купоно-карбованцах 90-х годов была сделана при помощи шрифта Playboy 1975-го года.

Детали: Специалисты установили, каким шрифтом была выполнена надпись на купоно-карбованцах в 90-х года прошлого столетия. Как сообщил графический дизайнер Богдан Гдаль на своей странице в Facebook, речь идет о шрифте Playboy, разработанном в 1975 году. Позже он был переименован в Letraset Plaza, а сейчас известен как Plaza.

Он также сообщил, что ранее также удалось обнаружить пиратские шрифты на гривнах последнего образца, в частности, на 1000-гривневой купюре.

«Это к теме непрофессионализма при использовании шрифтов на национальной валюте разных времен. К сожалению, единственным положительным исключением на этом фоне, включая нынешние свежие образцы, являются лишь работы Бориса Максимова на гривнах первой редакции», — заключил эксперт, приложив для сравнения фото.

Отметим, купоно-карбованцы были введены в оборот в Украине после распада Советского Союза и основания независимого украинского государства 10 января 1992 года. В силу того что первоначально купоно-карбованцы не предполагалось использовать как самостоятельную денежную единицу, они имели низкий уровень защиты (отсутствовал индивидуальный номер) и быстро протирались по сгибам. На протяжении 1992-1995 гг они подверглись гиперинфляции.

25 августа 1996 года президент Кучма подписал указ о денежной реформе[19], результатом которой было введение денежной единицы под названием «гривна» (укр. гривня), первые банкноты которой были отпечатаны в Канаде в 1992 году. Карбованец ходил параллельно с гривной со 2 по 16 сентября 1996 года, после чего был изъят из обращения, но ещё долго подлежал обмену на гривну в банках без каких-либо ограничений.

В тему: 25 октября 2019 года в наличном обращении в Украине появилась банкнота номиналом в 1000 грн. На лицевой стороне новой банкноты изображен портрет Владимира Вернадского. На обратной стороне купюры напечатано изображение здания президиума Национальной академии наук Украины, одним из основателей которой в 1918 году был Вернадский.

При этом, как выяснилось, на банкноте использовался пиратский шрифт Bickham Script. Этот же шрифт НБУ использовал в обновленной купюре номиналом 20 гривен.