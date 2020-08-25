Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

На первых деньгах независимой Украины использовался шрифт Playboy

Автор: «Фраза»
25.08.20 15:53
274
На первых деньгах независимой Украины использовался шрифт Playboy

Главное: Надпись «купон» на купоно-карбованцах 90-х годов была сделана при помощи шрифта Playboy 1975-го года.

Детали: Специалисты установили, каким шрифтом была выполнена надпись на купоно-карбованцах в 90-х года прошлого столетия. Как сообщил графический дизайнер Богдан Гдаль на своей странице в Facebook, речь идет о шрифте Playboy, разработанном в 1975 году. Позже он был переименован в Letraset Plaza, а сейчас известен как Plaza.

Он также сообщил, что ранее также удалось обнаружить пиратские шрифты на гривнах последнего образца, в частности, на 1000-гривневой купюре.

«Это к теме непрофессионализма при использовании шрифтов на национальной валюте разных времен. К сожалению, единственным положительным исключением на этом фоне, включая нынешние свежие образцы, являются лишь работы Бориса Максимова на гривнах первой редакции», — заключил эксперт, приложив для сравнения фото.

Скриншот сообщения Богдана Гдаля в Facebook

Шрифт Playboy на украинских купоно-карбованцах

Отметим, купоно-карбованцы были введены в оборот в Украине после распада Советского Союза и основания независимого украинского государства 10 января 1992 года. В силу того что первоначально купоно-карбованцы не предполагалось использовать как самостоятельную денежную единицу, они имели низкий уровень защиты (отсутствовал индивидуальный номер) и быстро протирались по сгибам. На протяжении 1992-1995 гг они подверглись гиперинфляции.

25 августа 1996 года президент Кучма подписал указ о денежной реформе[19], результатом которой было введение денежной единицы под названием «гривна» (укр. гривня), первые банкноты которой были отпечатаны в Канаде в 1992 году. Карбованец ходил параллельно с гривной со 2 по 16 сентября 1996 года, после чего был изъят из обращения, но ещё долго подлежал обмену на гривну в банках без каких-либо ограничений.

В тему: 25 октября 2019 года в наличном обращении в Украине появилась банкнота номиналом в 1000 грн. На лицевой стороне новой банкноты изображен портрет Владимира Вернадского. На обратной стороне купюры напечатано изображение здания президиума Национальной академии наук Украины, одним из основателей которой в 1918 году был Вернадский.

При этом, как выяснилось, на банкноте использовался пиратский шрифт Bickham Script. Этот же шрифт НБУ использовал в обновленной купюре номиналом 20 гривен.

Тэги: общество, история, экономика, купюра, деньги, дизайн, банкнота, курьезы, шрифт, купон, карбованец, Богдан Гдаль

Комментарии

Статьи

23.08.20 09:21

Европе не до Беларуси. ЕС больше волнует схватка за ресурсы «Турция VS Греция»

Автор: Андрей Ганжа

Интервью

10.08.20 21:48

Иван Либерман: Приложение «Дій вдома» не выдерживает критики. Требуют, штрафами угрожают, а технические условия не обеспечили

Автор: Сергей Дойко

Колонка автора
25.08.20 08:00

Александр Зинченко: по-прежнему самый успешный, но уже не лучший

Автор: Андрей Шахов

Дайджест

Под видом реорганизации СБУ власть пытается выстроить систему коррупционных поборов
25.08.20 13:53

Под видом реорганизации СБУ власть пытается выстроить систему коррупционных поборов

Автор: «Известия в Украине»

Выбор редакции
Пять самых дорогих футболистов Украины стоят 70 миллионов евро
Пять самых дорогих футболистов Украины стоят 70 миллионов евро
Пять самых дорогих футболистов Украины стоят 70 миллионов евро
Пять самых дорогих футболистов Украины стоят 70 миллионов евро
Католическая церковь и протесты в Беларуси: что между ними общего?
Католическая церковь и протесты в Беларуси: что между ними общего?
Что и кто стоит за протестами в Белоруссии?
Что и кто стоит за протестами в Белоруссии?
Дискриминационный закон о языке можно смело не выполнять
Дискриминационный закон о языке можно смело не выполнять
Про «язык животных» и одноклеточного депутата
Про «язык животных» и одноклеточного депутата
Радиоволны 4G и 5G вредят организму, – результаты исследования
Радиоволны 4G и 5G вредят организму, – результаты исследования
ТОП 8 сериалов про тайные общества
ТОП 8 сериалов про тайные общества
fraza.com

Главная новость дня

Стало известно, как долго продлится карантин в Украине

Стало известно, как долго продлится карантин в Украине
25.08.20 14:59
467
Последние новости
25.08.20 16:35

Верующие УПЦ поздравляют Митрополита Антония с 53-летием – соцсети
25.08.20 16:22

Перекосы энергореформы. Стали известны размеры зарплат руководителей государственных энергопредприятий
25.08.20 16:16

«Инженерка» и «социологиня»: Кабмин разрешил использование феминитивов
25.08.20 15:53

На первых деньгах независимой Украины использовался шрифт Playboy
25.08.20 15:13

Трамп сделал сенсационное заявление по поводу пандемии коронавируса
25.08.20 14:59

Стало известно, как долго продлится карантин в Украине
25.08.20 14:46

«Озон убил все микробы»: Кравчук рассказал о своей маске, которую можно не носить на лице
Фото и Видео
Появилось видео расстрела американскими копами еще одного чернокожего
Появилось видео расстрела американскими копами еще одного чернокожего
Появилось видео расстрела американскими копами еще одного чернокожего
Появилось видео расстрела американскими копами еще одного чернокожего
Как напалмом: в Сети опубликовали видео невероятного удара молнии
Как напалмом: в Сети опубликовали видео невероятного удара молнии
На улицах Токио появились прозрачные и «бумажные» туалеты
На улицах Токио появились прозрачные и «бумажные» туалеты
Российский боксер Поветкин «вырубил» британца Уайта
Российский боксер Поветкин «вырубил» британца Уайта
Появилось видео НЛО над Японией
Появилось видео НЛО над Японией
Российские военные показали полет истребителя в стратосфере
Российские военные показали полет истребителя в стратосфере
Трамп объяснил, почему важно дружить с Ким Чен Ыном
Трамп объяснил, почему важно дружить с Ким Чен Ыном
На суровой Николаевщине бигборды «Слуги народа» расклеивают с пожарных машин
На суровой Николаевщине бигборды «Слуги народа» расклеивают с пожарных машин
Забавное видео целующихся обезьян взорвало соцсети
Забавное видео целующихся обезьян взорвало соцсети
Непогода в Пакистане унесла десятки жизней
Непогода в Пакистане унесла десятки жизней
fraza.com
Новости блогосферы
24.08.20 16:25

Украина - одна из немногих стран, являющихся абсолютно зависимыми сразу от всего
22.08.20 16:43

Смерть Патона как символ смерти украинской науки
16.08.20 19:46

Дискриминационный закон о языке можно смело не выполнять
04.08.20 10:03

Оказывается, сионисты хотят построить в Украине Новый Иерусалим...

Опрос

Поддерживаете ли вы протесты в Беларуси?

посмотреть результаты
© 2020 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.