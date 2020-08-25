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Стало известно, как долго продлится карантин в Украине

Агата Кловская
25.08.20 14:59
513
Стало известно, как долго продлится карантин в Украине

Главное: В связи с высоким уровнем заболеваемости коронавирусной болезнью COVID-19, правительство Украины предложило продлить карантин до 1 ноября.

Детали: Кабинет министров Украины предложил продлить карантин в стране до 1 ноября. Как сообщает пресс-служба президента Украины, это связано с увеличившейся суточной заболеваемостью коронавирусной болезнью COVID-19.

Во время традиционного селекторного совещания по противодействию распространения коронавирусной инфекции премьер-министр Денис Шмыгаль напомнил, что общее количество лиц, заболевших коронавирусной инфекции в Украине с начала пандемии, превысило 108 тыс. Больше всего от нее пострадали Черновицкая, Ивано-Франковская, Харьковская и Тернопольская области.

Учитывая негативную динамику заболеваемости президент Владимир Зеленский поддержал необходимость принятия превентивных мер. В частности, введение запрета на работу ночных клубов, концертов.

«Но карантин должен оставаться адаптивным и необременительным для предпринимателей. Малый и средний бизнес должен иметь возможность правильно организовать работу в новых условиях», — заявил глава государства.

В тему: 3 августа 2020 года в Украине вступили в силу новые правила адаптивного карантина, в соответствии с которыми города и районы были распределены на четыре зоны в зависимости от эпидемиологической ситуации: красную, оранжевую, желтую и зеленую.

12 августа правительство упростило критерии определения зон карантина в Украине.

Тэги: Кабинет Министров Украины, медицина, здоровье, эпидемия, карантин, Владимир Зеленский, новости Украины, коронавирус, Денис Шмыгаль, карантинные зоны

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