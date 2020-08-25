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«Озон убил все микробы»: Кравчук рассказал о своей маске, которую можно не носить на лице

Александр Панько
25.08.20 14:46
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«Озон убил все микробы»: Кравчук рассказал о своей маске, которую можно не носить на лице

Главное: Леонид Кравчук утверждает, что его маска производства США защищает от коронавируса даже не находясь на лице.

Детали: Первый президент Украины, глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук защищается от коронавируса с помощью маски из США. Как сообщает LB.ua, в интервью Дмитрию Гордону политик объяснил, что «она работает от батареи, заряжается, и озон постоянно в воздух из нее идет и убивает микробы».

При этом по его утверждению, данную маску не нужно носить на лице как обычную.

«Вот мы сейчас сидим, и озон убил все микробы, я надеюсь», — заключил Кравчук.

В тему: В мае 2020 года президент США Дональд Трамп объяснил, что не носит маску, так как не подпускает к себе никого слишком близко.

Тэги: США, медицина, здоровье, эпидемия, Леонид Кравчук, Дмитрий Гордон, курьезы, новости Украины, коронавирус, медицинская маска

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