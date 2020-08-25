Стало известно о состоянии Юлии Тимошенко в больнице

Главное: Народного депутата, лидера «Батькивщины» Юлию Тимошенко подключили в аппарату искусственной вентиляции легких.

Детали: Бывшего премьер-министра Украины Юлию Тимошенко, заразившуюся коронавирусом, подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на достоверные источники, ее состояние оценивается как стабильно тяжелое.

Температура не опускается ниже 39 градусов. Дочь и зять Тимошенко переносят коронавирус в легкой форме.

Достоверность этой информацию также подтверждают источники LB.ua.

В тему: О болезни Юлии Тимошенко стало известно накануне Дня независимости, 23 августа.