Уже с 1 сентября в Украине увеличится минимальная зарплата

Главное: С 1 сентября минимальная зарплата в Украине увеличится до 5 тыс. гривен. Соответствующее решение на внеочередном заседании 25 августа приняли народные депутаты.

Детали: Верховная Рада Украины на внеочередной сессии 25 августа поддержала в первом чтении и в целом закон о повышении минимальной зарплаты до 5000 гривен с 1 сентября. Как сообщает LB.ua, за соответствующий законопроект № 3963 в первом чтении проголосовали 326 народных депутатов. Во втором чтении поддержали 295.

Таким образом, с сентября минимальная зарплата должна увеличиться на 277 гривен.

Как объяснил министр финансов Украины Сергей Марченко, увеличение расходов на 4 млрд грн будет осуществлено «за счет экономии расходов на обслуживание государственного долга в сумме 3,5 млрд гривен (это связано с отклонением фактического курса национальной валюты относительно иностранных по сравнению с прогнозом) и пересмотра прогноза доходов госбюджета». «Доходы будут увеличены на 500 млн гривен — налог с дохода физических лиц (400 млн гривен), налог на добавленную стоимость — 100 млн гривен. Законопроект является сбалансированным, реализация изменений будет стимулировать рост потребительского спроса, будут созданы условия для детенизации зарплат», — добавил министр.

Кроме того, учитывая предложенное повышение размера минимальной заработной платы, предусмотрено увеличение плановых налоговых поступлений на 541,3 млн грн, в том числе по налогу и сбору на доходы физических лиц — на 461,3 млн грн и по налогу на добавленную стоимость с произведенных в Украине товаров (работ, услуг) с учетом бюджетного возмещения — на 80 млн гривен.

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