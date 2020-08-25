Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

Уже с 1 сентября в Украине увеличится минимальная зарплата

Александр Панько
25.08.20 12:44
99
Уже с 1 сентября в Украине увеличится минимальная зарплата

Главное: С 1 сентября минимальная зарплата в Украине увеличится до 5 тыс. гривен. Соответствующее решение на внеочередном заседании 25 августа приняли народные депутаты.

Детали: Верховная Рада Украины на внеочередной сессии 25 августа поддержала в первом чтении и в целом закон о повышении минимальной зарплаты до 5000 гривен с 1 сентября. Как сообщает LB.ua, за соответствующий законопроект № 3963 в первом чтении проголосовали 326 народных депутатов. Во втором чтении поддержали 295.

Результаты голосования за проект повышения минимальной зарплаты

Таким образом, с сентября минимальная зарплата должна увеличиться на 277 гривен.

Как объяснил министр финансов Украины Сергей Марченко, увеличение расходов на 4 млрд грн будет осуществлено «за счет экономии расходов на обслуживание государственного долга в сумме 3,5 млрд гривен (это связано с отклонением фактического курса национальной валюты относительно иностранных по сравнению с прогнозом) и пересмотра прогноза доходов госбюджета». «Доходы будут увеличены на 500 млн гривен — налог с дохода физических лиц (400 млн гривен), налог на добавленную стоимость — 100 млн гривен. Законопроект является сбалансированным, реализация изменений будет стимулировать рост потребительского спроса, будут созданы условия для детенизации зарплат», — добавил министр.

Кроме того, учитывая предложенное повышение размера минимальной заработной платы, предусмотрено увеличение плановых налоговых поступлений на 541,3 млн грн, в том числе по налогу и сбору на доходы физических лиц — на 461,3 млн грн и по налогу на добавленную стоимость с произведенных в Украине товаров (работ, услуг) с учетом бюджетного возмещения — на 80 млн гривен.

В тему: Украинцы тратят на еду половину денег, а каждый третий живет за чертой бедности.

Ранее украинцам рассказали, как у них выросла зарплата.

Тэги: Верховная Рада Украины, экономика

Комментарии

Статьи

23.08.20 09:21

Европе не до Беларуси. ЕС больше волнует схватка за ресурсы «Турция VS Греция»

Автор: Андрей Ганжа

Интервью

10.08.20 21:48

Иван Либерман: Приложение «Дій вдома» не выдерживает критики. Требуют, штрафами угрожают, а технические условия не обеспечили

Автор: Сергей Дойко

Колонка автора
25.08.20 08:00

Александр Зинченко: по-прежнему самый успешный, но уже не лучший

Автор: Андрей Шахов

Дайджест

Лукашенко с юмором и автоматом переиграл Беломайдан и Польшу
24.08.20 16:44

Лукашенко с юмором и автоматом переиграл Беломайдан и Польшу

Автор: Александр Панько

Выбор редакции
Пять самых дорогих футболистов Украины стоят 70 миллионов евро
Пять самых дорогих футболистов Украины стоят 70 миллионов евро
Пять самых дорогих футболистов Украины стоят 70 миллионов евро
Пять самых дорогих футболистов Украины стоят 70 миллионов евро
Католическая церковь и протесты в Беларуси: что между ними общего?
Католическая церковь и протесты в Беларуси: что между ними общего?
Что и кто стоит за протестами в Белоруссии?
Что и кто стоит за протестами в Белоруссии?
Дискриминационный закон о языке можно смело не выполнять
Дискриминационный закон о языке можно смело не выполнять
Про «язык животных» и одноклеточного депутата
Про «язык животных» и одноклеточного депутата
Радиоволны 4G и 5G вредят организму, – результаты исследования
Радиоволны 4G и 5G вредят организму, – результаты исследования
ТОП 8 сериалов про тайные общества
ТОП 8 сериалов про тайные общества
fraza.com

Главная новость дня

Уже с 1 сентября в Украине увеличится минимальная зарплата

Уже с 1 сентября в Украине увеличится минимальная зарплата
25.08.20 12:44
60
Последние новости
25.08.20 12:44

Уже с 1 сентября в Украине увеличится минимальная зарплата
25.08.20 12:02

Киев три дня будут поливать грозовые дожди
25.08.20 11:45

Киевавтодор объявил в городе желтый уровень опасности
25.08.20 11:30

В УПЦ объяснили, чем опасны поиски чудес и страх принять решение
25.08.20 11:01

Эксперты оценили шансы украинца Малиновского стать чемпионом Италии
25.08.20 10:50

Объединенные Арабские Эмираты оригинально поздравили Украину с Днем независимости
25.08.20 10:16

Гороскоп на 26 августа 2020. Что ждет 12 знаков зодиака
Фото и Видео
Как напалмом: в Сети опубликовали видео невероятного удара молнии
Как напалмом: в Сети опубликовали видео невероятного удара молнии
Как напалмом: в Сети опубликовали видео невероятного удара молнии
Как напалмом: в Сети опубликовали видео невероятного удара молнии
На улицах Токио появились прозрачные и «бумажные» туалеты
На улицах Токио появились прозрачные и «бумажные» туалеты
Российский боксер Поветкин «вырубил» британца Уайта
Российский боксер Поветкин «вырубил» британца Уайта
Появилось видео НЛО над Японией
Появилось видео НЛО над Японией
Российские военные показали полет истребителя в стратосфере
Российские военные показали полет истребителя в стратосфере
Трамп объяснил, почему важно дружить с Ким Чен Ыном
Трамп объяснил, почему важно дружить с Ким Чен Ыном
На суровой Николаевщине бигборды «Слуги народа» расклеивают с пожарных машин
На суровой Николаевщине бигборды «Слуги народа» расклеивают с пожарных машин
Забавное видео целующихся обезьян взорвало соцсети
Забавное видео целующихся обезьян взорвало соцсети
Непогода в Пакистане унесла десятки жизней
Непогода в Пакистане унесла десятки жизней
В Сети появилось видео страшного ЧП на Троещине: мужчина поджог магазин и выпрыгнул из окна
В Сети появилось видео страшного ЧП на Троещине: мужчина поджог магазин и выпрыгнул из окна
fraza.com
Новости блогосферы
24.08.20 16:25

Украина - одна из немногих стран, являющихся абсолютно зависимыми сразу от всего
22.08.20 16:43

Смерть Патона как символ смерти украинской науки
16.08.20 19:46

Дискриминационный закон о языке можно смело не выполнять
04.08.20 10:03

Оказывается, сионисты хотят построить в Украине Новый Иерусалим...

Опрос

Поддерживаете ли вы протесты в Беларуси?

посмотреть результаты
© 2020 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.