Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

Киевавтодор объявил в городе желтый уровень опасности

Александр Панько
25.08.20 11:45
240
Киевавтодор объявил в городе желтый уровень опасности

Главное: В Киеве до конца суток объявлено штормовое предупреждение. Уровень опасности — желтый.

Детали: В Киеве объявлено штормовое предупреждение: синоптики прогнозируют сегодня, 25 августа, ливни в течение дня и ночью, над городом — грозовой фронт (желтый уровень опасности). Как сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации, в связи с этим гидрослужба коммунального предприятия «Киевавтодор» работает в усиленном режиме.

В частности, на местах возможных подтоплений дежурит техника: 72 единицы спецтранспорта и спецсредств для ликвидации последствий непогоды.

Коммунальная корпорация призывает водителей быть осторожными на дорогах.

В тему: Цветовая маркировка неблагоприятных погодных условий была разработана британскими метеорологами и легла в основу европейской системы MediaAlarm. В соответствии с ней цветовой уровень угрозы определяется совокупностью погодных условий:

Зеленый — опасных и неблагоприятных явлений погоды не ожидается.

Желтый — погодные условия потенциально опасны. Возможны осадки, грозы, возрастание порывов ветра, высокие или низкие температуры. Эти явления обычны для Украины, но временами могут представлять опасность для отдельных видов социально-экономической деятельности.

Оранжевый — погодные условия представляют реальную опасность — ливни, грозы, град, жара, морозы, снегопады, метели и так далее. Явления могут негативно повлиять на социально-экономическую деятельность и привести к значительному материальному ущербу. Также возможны человеческие жертвы.

Красный — погодные условия очень опасны — ураган, проливные дожди, очень сильные снегопады, крупный град, чрезвычайная пожарная опасность и другие явления, которые могут нанести серьёзный материальный ущерб и повлечь человеческие жертвы.

Тэги: Киев, погода, Киевская городская государственная администрация, дождь, штормовое предупреждение, новости Украины

Комментарии

Статьи

23.08.20 09:21

Европе не до Беларуси. ЕС больше волнует схватка за ресурсы «Турция VS Греция»

Автор: Андрей Ганжа

Интервью

10.08.20 21:48

Иван Либерман: Приложение «Дій вдома» не выдерживает критики. Требуют, штрафами угрожают, а технические условия не обеспечили

Автор: Сергей Дойко

Колонка автора
25.08.20 08:00

Александр Зинченко: по-прежнему самый успешный, но уже не лучший

Автор: Андрей Шахов

Дайджест

Лукашенко с юмором и автоматом переиграл Беломайдан и Польшу
24.08.20 16:44

Лукашенко с юмором и автоматом переиграл Беломайдан и Польшу

Автор: Александр Панько

Выбор редакции
Пять самых дорогих футболистов Украины стоят 70 миллионов евро
Пять самых дорогих футболистов Украины стоят 70 миллионов евро
Пять самых дорогих футболистов Украины стоят 70 миллионов евро
Пять самых дорогих футболистов Украины стоят 70 миллионов евро
Католическая церковь и протесты в Беларуси: что между ними общего?
Католическая церковь и протесты в Беларуси: что между ними общего?
Что и кто стоит за протестами в Белоруссии?
Что и кто стоит за протестами в Белоруссии?
Дискриминационный закон о языке можно смело не выполнять
Дискриминационный закон о языке можно смело не выполнять
Про «язык животных» и одноклеточного депутата
Про «язык животных» и одноклеточного депутата
Радиоволны 4G и 5G вредят организму, – результаты исследования
Радиоволны 4G и 5G вредят организму, – результаты исследования
ТОП 8 сериалов про тайные общества
ТОП 8 сериалов про тайные общества
fraza.com

Главная новость дня

Уже с 1 сентября в Украине увеличится минимальная зарплата

Уже с 1 сентября в Украине увеличится минимальная зарплата
25.08.20 12:44
60
Последние новости
25.08.20 12:44

Уже с 1 сентября в Украине увеличится минимальная зарплата
25.08.20 12:02

Киев три дня будут поливать грозовые дожди
25.08.20 11:45

Киевавтодор объявил в городе желтый уровень опасности
25.08.20 11:30

В УПЦ объяснили, чем опасны поиски чудес и страх принять решение
25.08.20 11:01

Эксперты оценили шансы украинца Малиновского стать чемпионом Италии
25.08.20 10:50

Объединенные Арабские Эмираты оригинально поздравили Украину с Днем независимости
25.08.20 10:16

Гороскоп на 26 августа 2020. Что ждет 12 знаков зодиака
Фото и Видео
Как напалмом: в Сети опубликовали видео невероятного удара молнии
Как напалмом: в Сети опубликовали видео невероятного удара молнии
Как напалмом: в Сети опубликовали видео невероятного удара молнии
Как напалмом: в Сети опубликовали видео невероятного удара молнии
На улицах Токио появились прозрачные и «бумажные» туалеты
На улицах Токио появились прозрачные и «бумажные» туалеты
Российский боксер Поветкин «вырубил» британца Уайта
Российский боксер Поветкин «вырубил» британца Уайта
Появилось видео НЛО над Японией
Появилось видео НЛО над Японией
Российские военные показали полет истребителя в стратосфере
Российские военные показали полет истребителя в стратосфере
Трамп объяснил, почему важно дружить с Ким Чен Ыном
Трамп объяснил, почему важно дружить с Ким Чен Ыном
На суровой Николаевщине бигборды «Слуги народа» расклеивают с пожарных машин
На суровой Николаевщине бигборды «Слуги народа» расклеивают с пожарных машин
Забавное видео целующихся обезьян взорвало соцсети
Забавное видео целующихся обезьян взорвало соцсети
Непогода в Пакистане унесла десятки жизней
Непогода в Пакистане унесла десятки жизней
В Сети появилось видео страшного ЧП на Троещине: мужчина поджог магазин и выпрыгнул из окна
В Сети появилось видео страшного ЧП на Троещине: мужчина поджог магазин и выпрыгнул из окна
fraza.com
Новости блогосферы
24.08.20 16:25

Украина - одна из немногих стран, являющихся абсолютно зависимыми сразу от всего
22.08.20 16:43

Смерть Патона как символ смерти украинской науки
16.08.20 19:46

Дискриминационный закон о языке можно смело не выполнять
04.08.20 10:03

Оказывается, сионисты хотят построить в Украине Новый Иерусалим...

Опрос

Поддерживаете ли вы протесты в Беларуси?

посмотреть результаты
© 2020 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.