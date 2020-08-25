Киевавтодор объявил в городе желтый уровень опасности

Главное: В Киеве до конца суток объявлено штормовое предупреждение. Уровень опасности — желтый.

Детали: В Киеве объявлено штормовое предупреждение: синоптики прогнозируют сегодня, 25 августа, ливни в течение дня и ночью, над городом — грозовой фронт (желтый уровень опасности). Как сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации, в связи с этим гидрослужба коммунального предприятия «Киевавтодор» работает в усиленном режиме.

В частности, на местах возможных подтоплений дежурит техника: 72 единицы спецтранспорта и спецсредств для ликвидации последствий непогоды.

Коммунальная корпорация призывает водителей быть осторожными на дорогах.

В тему: Цветовая маркировка неблагоприятных погодных условий была разработана британскими метеорологами и легла в основу европейской системы MediaAlarm. В соответствии с ней цветовой уровень угрозы определяется совокупностью погодных условий:

Зеленый — опасных и неблагоприятных явлений погоды не ожидается.

Желтый — погодные условия потенциально опасны. Возможны осадки, грозы, возрастание порывов ветра, высокие или низкие температуры. Эти явления обычны для Украины, но временами могут представлять опасность для отдельных видов социально-экономической деятельности.

Оранжевый — погодные условия представляют реальную опасность — ливни, грозы, град, жара, морозы, снегопады, метели и так далее. Явления могут негативно повлиять на социально-экономическую деятельность и привести к значительному материальному ущербу. Также возможны человеческие жертвы.

Красный — погодные условия очень опасны — ураган, проливные дожди, очень сильные снегопады, крупный град, чрезвычайная пожарная опасность и другие явления, которые могут нанести серьёзный материальный ущерб и повлечь человеческие жертвы.