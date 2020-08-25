Трамп сделал сенсационное заявление по поводу пандемии коронавируса

Главное: Президент США Дональд Трамп сделал неожиданное заявление по поводу пандемии коронавируса. По его словам, заразу можно победить и без вакцины.

Детали: Американский лидер Дональд Трамп сделал достаточно сенсационное заявление. Президент США сказал, что пандемию коронавируса можно победить и без вакцинации.

Он сообщил, выступая на митинге в Северной Каролине, следующее: «Когда мы избавимся от этого вируса, а это пройдет, и это произойдет быстрее, чем люди думают, с вакцинами и даже без них, и это происходит».

Также Дональд Трамп сказал: «В США идет финальная фаза испытания вакцины от коронавируса, она может появиться до конца года или гораздо раньше. Вместе мы победи!».

В тему: 21 августа 2020 года мы писали, что Трамп объяснил, почему важно дружить с Ким Чен Ыном.

19 августа 2020 года сообщалось, что Трамп назвал протестующих в Беларуси людей террористами.