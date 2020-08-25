Объединенные Арабские Эмираты оригинально поздравили Украину с Днем независимости

Главное: На День независимости самое высокое здание в мире окрасилось в цвета украинского флага.

Детали: 24 августа, в День независимости Украины самое высокое в мире сооружение — башня «Бурдж-Халифа» в Объединенных Арабских Эмиратах — окрасилось в цвета украинского флага. На официальной странице башни в Twitter Украине пожелали процветания и мира.

«Сегодня вечером мы подсвечиваем „Бурдж-Халифа“ цветами украинского флага, когда украинский народ празднует День Независимости, желая ему еще большего процветания и мира», — говорится в сообщении.

«Бурдж-Халифа» («Башня Халифы», до 2010 года называлась «Бурдж-Дубай» — «Дубайская башня») — самое высокое (828 метров) и самое многоэтажное (163 этажа) здание в мире. Форма уступчатого здания напоминает сталагмит. Открыто 4 января 2010 года.

В тему: 30 декабря 2013 года крупнейший в мире Ниагарский водопад окрасился в цвета украинского флага в знак солидарности с украинцами.