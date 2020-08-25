Стало известно о последних секундах украинского самолета, сбитого в Иране

Главное: По данным «черных ящиков» сбитого в Иране украинского самолета, между первым и вторым попаданием ракет в салоне находились живые люди.

Детали: После первого попадания иранской ракеты в Boeing 737-800 украинской авиакомпании МАУ на борту оставались живые люди. Как сообщает Lenta.ru со ссылкой на Ассоциацию гражданской авиации Ирана, «черный ящик» записал около 19 секунд разговора между первым и вторым пилотом после того, как самолет был поврежден ракетой. Затем запись прервалась.

Между первым и вторым попаданием прошло 25 секунд. До последнего момента пилоты управляли самолетом.

Также извлеченные данные показали, что самолет не нарушал предписанных границ воздушного коридора, а некоторое время после удара ракеты его двигатели продолжали работать. Записи из пассажирского салона не сохранились, записывающие механизмы могли быть повреждены взрывом.

В тему: 8 января 2020 года в Иране разбился самолет Boeing 737 авиакомпании «Международные украинские авиалинии», летевший рейсом PS 752 Тегеран — Киев.

Эта трагедия произошла в момент резко обострившегося конфликта между США и Ираном, когда последний атаковал американские военные базы в Ираке и ожидал ответного удара.

9 января сразу несколько ведущих американских изданий и телеканалов (CBS News, Newsweek, CNN) сообщили о том, что украинский самолет был ошибочно сбит Ираном.

Позднее руководство Ирана таки признало, что авиалайнер МАУ, который 8 января потерпел крушение под Тегераном, был случайно сбит ракетой.