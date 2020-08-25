В ООН предрекли крах туристической отрасли из-за пандемии коронавируса

Главное: Пандемия коронавируса нанесла сильный удар по туристическому бизнесу во всем мире. Об этом говорят в ООН.

Детали: Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил о катастрофических последствиях, которые нанесла пандемия коронавируса туристическому бизнесу во всем мире. По его словам, без работы могут остаться 120 миллионов людей.

Чиновник отмечает: «В этом секторе трудится каждый десятый человек на нашей планете, все они дают средства к существованию еще сотням миллионов людей, среди которых их дети».

В ООН подчеркивают: «Крах угрожает микро, малым и средним предприятиям, где большую долю работников составляют женщины и молодежь».

Сообщается также, что в этом году число туристов может сократиться от 58% до 78%, «что приведет к сокращению их трат с 1,5 триллионов долларов в 2019 году до 310-570 миллиардов в году нынешнем».

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19 августа 2020 года сообщалось, что создан «мгновенный» тест на коронавирус.