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Митрополит Онуфрий объяснил, как верующим правильно относиться к богатству

Александра Кудрявцева
24.08.20 18:10
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Митрополит Онуфрий объяснил, как верующим правильно относиться к богатству

Главное: Человек прежде всего должен служить Богу, правильное отношение к богатству — осознание того, что оно не является главным в жизни.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом Предстоятель УПЦ Митрополит Онуфрий рассказал в новом выпуске программы «Слово Предстоятеля» на телеканале «Интер».

«Господь говорит в Святом Евангелии, что человек не может служить и Богу, и маммоне. Каждый человек должен так выстроить все в своей жизни, чтобы Бог был на первом месте, а богатство, карьера и все остальное — на втором. Почему? Потому что Бог есть Творец всего — и человека, и богатств, окружающих человека. Бог дал людям богатство не для того, чтобы они служили богатству, а для того, чтобы богатство служило людям. Человек должен служить Богу, а богатство — человеку, его земному шествованию к Творцу», — отметил Митрополит Онуфрий.

Он объяснил, что если человек ставит богатство на первое место в своей жизни, то это трагедия, и привел в пример историю о трех товарищах, которые однажды нашли большие сокровища.

«Перед тем, как поделить сокровища между собой, они решили отпраздновать это событие. Один из них пошел в город за едой, а те, которые остались у богатства, соблазненные дьяволом, предложили поделить все на двоих, а третьего убить. Тому, который пошел за едой, дьявол дал такой совет: „Купи вина, яд, вмешай в вино, они умрут, и ты заберешь все себе“. Юноша так и сделал и пришел в пещеру. Товарищи его схватили и убили, а сами напились вина и умерли. Три мертвеца остались лежать возле кучи богатства, ожидающего других безумцев, которые ставят богатство выше Бога», — рассказал Блаженнейший.

Предстоятель подчеркнул, что необходимо ставить Бога превыше всех материальных благ, поскольку Он — Творец всего.

«Если человек живет с Богом, то он может быть богатым, может быть среднего достатка, может быть бедным или больным, но он — счастлив. Потому что счастье в Боге, а не в богатстве. Если человек ставит богатство выше Бога, то он будет глубоко несчастным. Чем больше он будет иметь богатств, тем более несчастным будет. Потому что счастья богатство не приносит, оно только приносит заботы, переживания, хлопоты. Пусть Господь помогает нам, дорогие братья и сестры, чтобы мы всегда везде ставили Бога превыше всего. Тогда мы будем счастливыми, и Божье благословение будет с нами», — подытожил Митрополит Онуфрий.

В тему: Митрополит Онуфрий: Мы должны заставлять себя прощать ближнего, чтобы не усложнять свою жизнь.

 
 
Тэги: новости православия, УПЦ, Митрополит Онуфрий

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