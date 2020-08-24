Гороскоп на 25 августа 2020. Что ждет 12 знаков зодиака

Представляем вашему вниманию гороскоп на 25 августа 2020. 25 августа 2020 года Стрельцы и Водолеи могут почувствовать слабость и усталость, но отдохнуть в этот день им не представится возможности.

ОВЕН

Гороскоп на 25 августа 2020 года говорит, что вам могут сделать предложение, касающееся работы или карьеры, либо вы получите какую-то ценную информацию на эту тему. С большой вероятностью все новшества, которые попадутся на вашем пути в этот день, будут нести исключительно положительный характер. Постарайтесь максимально извлечь пользу из сегодняшнего дня.

ТЕЛЕЦ

Гороскоп 25 августа 2020 года пророчит вам день воспоминаний. Вам придется разворошить многое в своей голове, чтобы прийти к определенному выводу. Помните, свои проблемы и переживания надо решать здесь и сейчас. Хватит предаваться инфантилизму и бежать от серьезных поступков.

БЛИЗНЕЦЫ

25 августа 2020 года у вас в душе будет шефствовать мир и комфорт, так как все в личной жизни будет развиваться так, как как пророчит судьба. Более того — вы готовы к тому, чтобы помогать каждому желающему, за что вам щедро воздастся. Заявите всему миру о своих добрых намерениях и увидите просто невероятный эффект — к вам потянутся все те, кто отыграет весомую роль в дальнейшей жизни.

РАК

Гороскоп на 25 августа 2020 года подготовил Ракам очень противоречивую карту. Она обозначает неосторожность, неловкость и высокомерие, которое может разрушить близкие связи. Не бросайтесь словами и едкими фразами просто потому, что у вас плохое настроение. Старайтесь держать нейтралитет и ссориться только тогда, когда кто-то действительно провинился перед вами.

ЛЕВ

Вероятно, у вас 25 августа 2020 года наступает такой период, когда стоит немного забыть о материальном и уделить внимание духовному. Вторник — день, который, возможно, станет для Львов показательным во многих моментах. Также судьба готовит вас к чему-то кардинально другому в жизни, посему не брезгуйте возможностью обучаться и получать новые знания со всех доступных источников. Все что вам надо — немного замедлить темп, не бежать, поскольку в бешеном ритме можете не заметить, как нужное проскочит мимо.

ДЕВА

По натуре вы — человек ответственный и рассудительный. Импульсивные поступки свойственны вам так же мало, как и неожиданные всплески эмоций: вы прекрасно контролируете не только свои действия, но и настроения. Принимаясь за какое-либо дело, гороскоп на 25 августа 2020 года советует Девам максимально просчитать все возможные варианты развития событий, выяснить, кто из окружающих окажется в состоянии помочь вам, — и только после этого приступать к реализации своих замыслов.

ВЕСЫ

25 августа 2020 года Ваши чувства будут разделены, а сами вы получите взамен то же, что и отдадите, только в приумноженном во стократ количестве. Может быть судьба уготовит даже больше, но что — пока секрет. В этот день нужно заняться благотворительностью — это пойдет на пользу.

СКОРПИОН

Гороскоп на 25 августа 2020 года прямо кричит Скорпионам: все у вас будет хорошо, если вы постараетесь. Возможно, вас ждет некое испытание, но Скорпионы с легкостью его пройдут, так как обладают всеми необходимыми личностными ресурсами. Трудности — временны, поэтому продолжайте сохранять спокойствие и готовьтесь наслаждаться умопомрачительным успехом.

СТРЕЛЕЦ

25 августа 2020 года не стоит спешить, гороскоп подсказывает, что нужно подождать, хотя ожидание может показаться безрезультатным. Также вас ждет неожиданная весть относительно того, что для получения желаемого нужно принести что-то в жертву. Но она должна быть осмысленной, и тогда вас ждет награда.

КОЗЕРОГ

25 августа 2020 года Вы будете целый день словно витать в облаках. Душевная легкость и творческий настрой помогут вам без зазрения совести принять жизненно важное решение, о котором вы никогда не пожалеете. Для тех, кто пока одинок, судьба готовит встречу с любовью всей жизни. Если у вас уже есть любимый человек, то вы сможете пережить с ним новый этап ваших чувств. Но не ждите, пока он придет и проявит инициативу, сделайте шаг навстречу сами.

ВОДОЛЕЙ

Гороскоп на 25 августа 2020 года предупреждает, что скорее всего конец может наступить в отношениях с ком-то из близких или знакомых. Да, будет больно, да, неприятно и обидно, но былое — уже дошло до крайней точки. Продолжать не было смысла. Все шаблоны поведения и маски теперь придется отбросить, и дать шанс на развитие новому «Я».

РЫБЫ

25 августа 2020 года стоит уделять внимание подсознательным чувствам, они вас не подведут. Если ощущаете, что зашли в эмоциональный тупик — обратитесь за помощью к тому, кто сейчас отыгрывает в личной жизни важную роль. Вам не откажут в помощи, не сомневайтесь.

Важное предупреждение

Читая гороскоп, помните, что православие осуждает веру в звездные предстказания. Отцы Церкви уверены, что звезды не могут повлиять на человека.

Астрология, занимающаяся составлением гороскопов — это лженаука, а с точки зрения христианского вероучения — оккультная практика.

В некоторых случаях астрологические прогнозы соответствуют действительности. Объясняется это преимущественно тремя причинами:

— имело место случайное совпадение,

— имело место самовнушение,

— имело место влияние темных сил.

Используйте гороскоп лишь как одну из форм развлечения и настроя на позитивный психологический лад. Акцентируйтесь на позитиве, не обращайте внимание на негативные прогнозы.

Не воспринимайте гороскоп, как руководство к действию.

Помните, в этот жизни все зависит только от Господа Бога и от вас. Как верно подметил в свое время православный святитель Николай Сербский: «Человек выше звезд».