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Польша делает вид, что не собирается захватывать Беларусь

Александр Панько
23.08.20 21:00
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Польша делает вид, что не собирается захватывать Беларусь

Главное: В Польше утверждают, что эта страна якобы не готовит вторжение в Беларусь. Между тем, ранее Александр Лукашенко заявил о польском флаге, поднятом протестующими над белорусском городом Гродно.

Детали: Польша не готовит вторжение в Беларусь, так как якобы не претендует на ее территории. Слова главы канцелярии президента страны Кшиштофа Щерского передает Polska Agencja Prasowa, пишет Лента.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о польском флаге, поднятом протестующими над городом Гродно. Он подчеркнул, что это недопустимо и подобные вещи будут пресекаться.

Также Лукашенко раскритиковал НАТО за «барабанящие гусеницами» танки на границе.

«Отдельные факты, особенно на гродненском направлении, заставляют задуматься. Поэтому нам обязательно надо предпринять меры и не стесняться выводить наши вооруженные силы и технику на направления их передвижения», — сказал президент.

В тему: Как мы ранее сообщали, используя сложное положение граждан Белоруссии и неудовлетворенность частью белорусов итогами выборов, сейчас происходит попытка рейдерского захвата страны со стороны Польши и некоторых других стран, и при активном участии Католической церкви.

Тэги: Александр Лукашенко, Польша, Беларусь, Кшиштоф Щерский

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