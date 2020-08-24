Британские ученые определили загадочное содержимое египетских мумий

Главное: Мумифицированные змея, птица и кошка были проанализированы исследователями с помощью трехмерного сканирования с высоким разрешением. Считается, что их приносили в жертву богам.

Детали: Ученым из Египетского центра Университета в Суонси (Великобритании) удалось детально раскрыть загадочное содержимое внутри мумий и определить вероятные причины их гибели. Как сообщает Lenta.ru, в ходе предыдущих исследований ученые определили, каким животным принадлежали останки, однако теперь были получены трехмерные изображения с разрешением в 100 раз большим, чем при медицинской томографии. Это позволяет проанализировать останки вплоть до мельчайших костей и зубов.

Ученые определили, что одна из мумий принадлежала котенку младше пяти месяцев, который, скорее всего, был задушен. Птица похожа на евразийскую пустельгу, а змея является молодой египетской коброй (Naja haje). Следы поражения почек указывают на то, что змея в течение всей жизни страдала от обезвоживания. Она служила жертвой богам и была забита до смерти, на что указывают переломанные кости.

Древние египтяне мумифицировали животных, включая кошек, ибисов, ястребов, змей, крокодилов и собак. Иногда их хоронили вместе с хозяином или в качестве пропитания для загробной жизни. Однако чаще всего их приносили в жертву, после чего останки бальзамировали жрецы. Считается, что таким образом было создано около 70 миллионов мумий животных.

В тему: В апреле 2019 года в окрестностях египетского города Кресна археологи нашли «антропоидный» саркофаг, построенный в период т. н. Нового Царства ‒ поздней эпохи Древнего Египта. По словам ученых, каждый из этих сосудов хранил конкретный орган фараона или других знатных персон, отражал один из аспектов их сущности и защищал, как гласили легенды Древнего Египта, их обладателя во время его путешествия в загробный мир.