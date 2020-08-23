Юлия Тимошенко оказалась в больнице в тяжелом состоянии

Главное: Юлия Тимошенко заболела коронавирусной болезнью COVID-19. Врачи оценивают ее состояние как тяжелое.

Детали: Бывшая премьер-министр Украины, народный депутат, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заболела коронавирусной болезнью COVID-19. Как сообщила ее пресс-секретарь политика Марина Сорока, состояние политика оценивается как тяжелое.

«Да, к сожалению это правда. Тест показал, что у Юлии Владимировны COVID-19. Состояние оценивается как тяжелое. Температура до 39. Борется», — написала Сорока на своей странице в Facebook.

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